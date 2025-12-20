Samsung M7 M70F u veličini od 43'' je monitor koji može proći i kao TV uz Tizen OS s kojim dolazi

M70F donosi zaokret u dizajnu i bojama u odnosu na prethodnika, a u većoj 43'' veličini može poslužiti kao zamjena za TV ako zanemarimo nedostatak TV tunera. Radi se o velikom VA monitoru kojemu je najveća prednost integracija poznatog Samsungovog pametnog sučelja Tizen OS-a

SPECIFIKACIJE – Samsung M7 M70F Ekran 43'' (3.840x2.160) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/Edge LED Kontrast/Svjetlina 5000:1/ 300 cd/m2 Vrijeme odziva 4 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, USB-C, 3x USB-A

Samsung i u kategoriji pametnih monitora ima raznoliku ponudu. Najjači model kojeg možete nabaviti ima QD-OLED ekran i odaziva se na ime M90SF, no i cijena mu je znatno viša. U srednjem razredu cijene i kvalitete smjestio se pristupačniji M70F koji spaja VA panel i pametno Tizen sučelje. Monitor dolazi u dvije dostupne veličine od 32 i 43 inča, a potonji ima cijenu od 466,65 eura. Radi se o modelu koji bi mogao proći i kao klasični TV, jer iako nema TV tuner, ako imate TV pretplatu od strane jednog od domaćih telekoma i uz Tizen OS, doslovno imate sve funkcionalnosti, pa i veličinu televizora.

Monitor ima vrlo elegantan dizajn uz iznimno tanak i ujednačen profil

U novoj iteraciji svog pametnog monitora Samsung se odlučio za crnu boju. Monitor stoji na pravokutnoj metalnoj bazi i ima kratki ovalni stalak koji se spaja pri dnu ekrana, pa osim nagiba ne pruža druge ergonomske prilagodbe. U istoj boji su i okviri oko panela, a sam monitor ima izuzetno tanak profil i elegantno će se uklopiti u bilo koje okruženje. Kako se radi o modelu s pametnim sustavom, dolazi uz daljinski upravljač preko kojeg je onda jednostavnije i podešavati klasične postavke monitora.

Samsung M7 M70F je 43'' 4K monitor s VA panelom kojemu je najvažnija funkcionalnost uključeno Tizen OS pametno sučelje

Samsung M7 M70F je monitor s VA panelom koji ima zamjetno viši kontrast u odnosu na IPS konkurente, ali i ispod OLED uređaja. Same specifikacije nisu spektakularne, pa tako monitor stiže sa 60 Hz stopom osvježavanja panela i svjetlinom od 300 cd/m2. M70F podržava prikaz HDR 10 sadržaja, a visoka 4K rezolucija mu je možda i najveća prednost u pogledu prikaza. Ono čime se ovaj model izdvaja je uključivanje pametnog Tizen sučelja te AI značajki u vidu optimizacije slike uz pomoć umjetne inteligencije. Tu je i Samsung Vision AI asistent kojeg se može pozvati preko tipke na daljinskom upravljaču. Osim toga je monitor opremljen Copilot i Microsoft 365 aplikacijama pa možete i bez računala obrađivati dokumente. Tizen OS će većinu korisnika ipak više razveseliti velikim brojem dostupnih video streaming i drugih zabavnih aplikacija, a monitor dolazi sa sedam godina osiguranih nadogradnji operativnog sustava.

Monitor ima dva HDMI 2.0, USB C i tri USB A konektora

AI se koristi i u kontekstu zvuka kroz Active Voice Amplifier tehnologiju. Inače, monitor dolazi s dva stereo zvučnika respektabilne snage od 20 W. Kako bi se iskoristile pametne mogućnosti, tu su Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2 mrežne mogućnosti, a od konektora stiže s dva HDMI 2.0, USB C i tri USB A. Ukupno se radi o hibridu koji spaja veliku dijagonalu i neke mogućnosti koje su obično vezane uz televizore, a sve to stiže u relativno pristupačnom paketu.