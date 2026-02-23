Samsung Odyssey G5 G51F gaming monitor ostao je pri VA panelu i uz 1440p rezoluciju ima 180 Hz
Serija Odyssey G5 ima velik broj modela, a G51F označava uređaj klasičnog dizajna serije s VA panelom i popularnom rezolucijom od 2560 x 1440 točaka na dijagonali od 27''
|SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G5 G51F
|Ekran
|27'' (2560 x 1440) / 180 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|VA/ Edge LED
|Kontrast/Svjetlina
|3000:1/ 300 cd/m2
|Vrijeme odziva
|1 ms (MPRT)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 1x USB A, 3,5 mm
Šaroliki izbor modela unutar Odyssey gaming serije uključuje monitore s različitim veličinama i tehnologijama prikaza. Modeli unutar G5 serija smjestili su se u nižu srednju klasu i donose kombinaciju za igrače važnih tehnologija i mogućnosti uz pristupačniju cijenu. Samsung Odyssey G5 G51F dolazi s VA panelom i klasičnom kombinacijom za gaming monitor u vidu 27'' dijagonale i 1440p rezolucije. Monitor se odlikuje i prepoznatljivim dizajnom Odyssey serije, kao i naprednom ergonomijom.
G51F ima bazu u obliku obrnutog slova v i na tim relativno oštrim krakovima stoji robusni stalak. Oko hvatišta stalka nalazi se krug u plavoj boji koji prekida dominantnu crnu boju monitora. S prednje strane su rubovi oko panela tanki, dok je donja strana nešto deblja i ima dva izbočenja se lijeve i desne strane. Monitor se ističe naprednim ergonomskim značajkama koje omogućuju podešavanje po visini, nagib naprijed-natrag, zakretanje lijevo-desno te stavljanje u pivot način.
Ovaj model oslanja se na VA panel koji u startu ima zamjetno viši kontrast i bolji prikaz crne u odnosu na IPS, ali i nešto lošije kutove gledanja. Monitor ima dijagonalu od 27 inča te rezoluciju od 2560 x 1440 piksela, a stiže sa svjetlinom od 300 cd/m2. Samsung je osigurao podršku za HDR10 prikaz, no pitanje je koliko će to doći do izražaja s navedenim mogućnostima panela. Što se tiče mogućnosti direktno važne igračima, G51F ima vrlo brzi odziv od 1 milisekunde te stopu osvježavanja panela od 180 Hz. Podržani su AMD FreeSync i kompatibilnost s G-Sync tehnologijom. Od dodatnih opcija koje bi mogle pomoći u gamingu, monitor ima ujednačavanje nijansi crne boje kako bi se lakše uočili protivnici u tamnim scenama te virtualnu točku ciljanja.
Monitor ne dolazi sa zvučnicima, a od konektora ima dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 te USB A i 3,5 mm audio priključak. Cijena ovog solidno opremljenog modela koji će zadovoljiti zahtjeve većine igrača je 214 eura na našem tržištu.