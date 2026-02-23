Samsung Odyssey G5 G51F gaming monitor ostao je pri VA panelu i uz 1440p rezoluciju ima 180 Hz

Serija Odyssey G5 ima velik broj modela, a G51F označava uređaj klasičnog dizajna serije s VA panelom i popularnom rezolucijom od 2560 x 1440 točaka na dijagonali od 27''

Bug.hr ponedjeljak, 23. veljače 2026. u 06:25
SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G5 G51F
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 180 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  VA/ Edge LED
Kontrast/Svjetlina 3000:1/ 300 cd/m2
Vrijeme odziva  1 ms (MPRT)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 1x USB A, 3,5 mm

Šaroliki izbor modela unutar Odyssey gaming serije uključuje monitore s različitim veličinama i tehnologijama prikaza. Modeli unutar G5 serija smjestili su se u nižu srednju klasu i donose kombinaciju za igrače važnih tehnologija i mogućnosti uz pristupačniju cijenu. Samsung Odyssey G5 G51F dolazi s VA panelom i klasičnom kombinacijom za gaming monitor u vidu 27'' dijagonale i 1440p rezolucije. Monitor se odlikuje i prepoznatljivim dizajnom Odyssey serije, kao i naprednom ergonomijom.

Monitor ima napredne ergonomske mogućnosti koje uključuju i pivot način
Monitor ima napredne ergonomske mogućnosti koje uključuju i pivot način

G51F ima bazu u obliku obrnutog slova v i na tim relativno oštrim krakovima stoji robusni stalak. Oko hvatišta stalka nalazi se krug u plavoj boji koji prekida dominantnu crnu boju monitora. S prednje strane su rubovi oko panela tanki, dok je donja strana nešto deblja i ima dva izbočenja se lijeve i desne strane. Monitor se ističe naprednim ergonomskim značajkama koje omogućuju podešavanje po visini, nagib naprijed-natrag, zakretanje lijevo-desno te stavljanje u pivot način.

Samsung Odyssey G5 G51F spaja popularnu 27'' dijagonalu i 1440p rezoluciju te stiže s brzim odzivom i stopom osvježavanja od 180 Hz
Samsung Odyssey G5 G51F spaja popularnu 27'' dijagonalu i 1440p rezoluciju te stiže s brzim odzivom i stopom osvježavanja od 180 Hz

Ovaj model oslanja se na VA panel koji u startu ima zamjetno viši kontrast i bolji prikaz crne u odnosu na IPS, ali i nešto lošije kutove gledanja. Monitor ima dijagonalu od 27 inča te rezoluciju od 2560 x 1440 piksela, a stiže sa svjetlinom od 300 cd/m2. Samsung je osigurao podršku za HDR10 prikaz, no pitanje je koliko će to doći do izražaja s navedenim mogućnostima panela. Što se tiče mogućnosti direktno važne igračima, G51F ima vrlo brzi odziv od 1 milisekunde te stopu osvježavanja panela od 180 Hz. Podržani su AMD FreeSync i kompatibilnost s G-Sync tehnologijom. Od dodatnih opcija koje bi mogle pomoći u gamingu, monitor ima ujednačavanje nijansi crne boje kako bi se lakše uočili protivnici u tamnim scenama te virtualnu točku ciljanja.

Monitor stiže s crnim plastičnim kućištem i poznatim elementima Odyssey serije
Monitor stiže s crnim plastičnim kućištem i poznatim elementima Odyssey serije

Monitor ne dolazi sa zvučnicima, a od konektora ima dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 te USB A i 3,5 mm audio priključak. Cijena ovog solidno opremljenog modela koji će zadovoljiti zahtjeve većine igrača je 214 eura na našem tržištu.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi