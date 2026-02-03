Samsung Odyssey G7 G70F za oko 500 eura nudi brzi IPS panel od 27'', 4K rezoluciju i Dual Mode rad

Brzo prebacivanje između 180 Hz pri 4K rezoluciji i 360 Hz na Full HD je jedna od najvažnijih funkcionalnosti ovog modela. Tu su još brzi IPS panel, solidna svjetlina i opremljenost, dobro pokrivanje boja i podrška za HDR, FreeSync i G-Sync kompatibilnost

Bug.hr utorak, 3. veljače 2026. u 08:07
SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G7 G70F
Ekran 27'' (3.840x2.160) / 180 Hz (360 Hz Full HD)
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Brzi IPS/Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2
Vrijeme odziva 1 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 x USB A, USB B, 3,5 mm

U prošloj G7 G70D generaciji Samsung je svoj gamerski model obogatio pametnim funkcionalnostima u vidu Tizen OS-a. Nova serija vraća se isključivo na kolosijek igraćeg monitora i za cijenu na našem tržištu koja se može naći ispod 500 eura nudi moderan dizajn u skladu s Odyssey serijom, bogatu opremljenost i napredne ergonomske mogućnosti te se oslanja na IPS panel uz visoku stopu osvježavanja i sve popularniji Dual način rada. Samsung je ponudio i moderan dizajn, bogatu opremljenost te podršku za gaming tehnologije.

Nema svjetlećih detalja straga gdje su smješteni i svi konektori, među kojima se ističu dva HDMI 2.1 te DisplayPort 1.4
Nema svjetlećih detalja straga gdje su smješteni i svi konektori, među kojima se ističu dva HDMI 2.1 te DisplayPort 1.4

Monitor stoji na izuzetno tankoj metalnoj bazi koja ima oblik peterokuta s blago zaobljenim rubovima. Dosta robustan stalak baš kao i baza crne je boje i ima dodatak za bolje provođenje kablova. Monitor s prednje strane prati moderan dizajn skoro bez ruba s tri strane, a ispod monitora nalazi se natpis Samsung. Straga nema dodataka u vidu svjetlećih elemenata. Samsung Odyssey G7 G70F omogućuje raznolika ergonomska podešenja. Moguće je namještati monitor po visini, nagibu, zakretati ga te postaviti u pivot način rada.

Samsung Odyssey G7 G70F ima brzi IPS panel, 4K rezoluciju te način rada od 180 Hz i 360 Hz uz nižu Full HD rezoluciju
Samsung Odyssey G7 G70F ima brzi IPS panel, 4K rezoluciju te način rada od 180 Hz i 360 Hz uz nižu Full HD rezoluciju

G70F je gaming model s brzim IPS panelom i visokom rezolucijom od 3840 x 2160 piksela na dijagonali od 27''. Monitor dolazi sa stopom osvježavanja od 180 Hz i brzim odzivom te Dual Mode načinom rada koji podrazumijeva instant prebacivanje iz 4K/180 Hz u Full HD/360 Hz. Boljka IPS ekrana je kontrast koji je i ovdje skroman, dok je prikaz boja i vidljivost iz kutova na visokoj razini. Samsung Odyssey G7 G70F pokriva 99% sRGB spektra i ima podršku za HDR, a dolazi sa svjetlinom od 350 cd/m2. Treba istaknuti kako monitor podržava AMD FreeSync i kompatibilan je s G-Sync tehnologijom, pa ćete uz G7 dobiti i brzi odziv i visok refresh rate te sliku bez trganja.

Sva sučelja smještena su straga i redom su tu dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te dva USB A i USB B konektor. U vrijeme kada OLED monitori ove dijagonale polako dolaze u cjenovni rang ispod 500 eura, bit će zanimljivo pratiti cijenu ovog modela. Ono što OLED takmaci u blizini ove cijene nemaju je 4K rezolucija zasada.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi