Samsung Odyssey G7 G70F za oko 500 eura nudi brzi IPS panel od 27'', 4K rezoluciju i Dual Mode rad

Brzo prebacivanje između 180 Hz pri 4K rezoluciji i 360 Hz na Full HD je jedna od najvažnijih funkcionalnosti ovog modela. Tu su još brzi IPS panel, solidna svjetlina i opremljenost, dobro pokrivanje boja i podrška za HDR, FreeSync i G-Sync kompatibilnost

SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G7 G70F Ekran 27'' (3.840x2.160) / 180 Hz (360 Hz Full HD) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje Brzi IPS/Edge LED Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 350 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 x USB A, USB B, 3,5 mm

U prošloj G7 G70D generaciji Samsung je svoj gamerski model obogatio pametnim funkcionalnostima u vidu Tizen OS-a. Nova serija vraća se isključivo na kolosijek igraćeg monitora i za cijenu na našem tržištu koja se može naći ispod 500 eura nudi moderan dizajn u skladu s Odyssey serijom, bogatu opremljenost i napredne ergonomske mogućnosti te se oslanja na IPS panel uz visoku stopu osvježavanja i sve popularniji Dual način rada. Samsung je ponudio i moderan dizajn, bogatu opremljenost te podršku za gaming tehnologije.

Nema svjetlećih detalja straga gdje su smješteni i svi konektori, među kojima se ističu dva HDMI 2.1 te DisplayPort 1.4

Monitor stoji na izuzetno tankoj metalnoj bazi koja ima oblik peterokuta s blago zaobljenim rubovima. Dosta robustan stalak baš kao i baza crne je boje i ima dodatak za bolje provođenje kablova. Monitor s prednje strane prati moderan dizajn skoro bez ruba s tri strane, a ispod monitora nalazi se natpis Samsung. Straga nema dodataka u vidu svjetlećih elemenata. Samsung Odyssey G7 G70F omogućuje raznolika ergonomska podešenja. Moguće je namještati monitor po visini, nagibu, zakretati ga te postaviti u pivot način rada.

Samsung Odyssey G7 G70F ima brzi IPS panel, 4K rezoluciju te način rada od 180 Hz i 360 Hz uz nižu Full HD rezoluciju

G70F je gaming model s brzim IPS panelom i visokom rezolucijom od 3840 x 2160 piksela na dijagonali od 27''. Monitor dolazi sa stopom osvježavanja od 180 Hz i brzim odzivom te Dual Mode načinom rada koji podrazumijeva instant prebacivanje iz 4K/180 Hz u Full HD/360 Hz. Boljka IPS ekrana je kontrast koji je i ovdje skroman, dok je prikaz boja i vidljivost iz kutova na visokoj razini. Samsung Odyssey G7 G70F pokriva 99% sRGB spektra i ima podršku za HDR, a dolazi sa svjetlinom od 350 cd/m2. Treba istaknuti kako monitor podržava AMD FreeSync i kompatibilan je s G-Sync tehnologijom, pa ćete uz G7 dobiti i brzi odziv i visok refresh rate te sliku bez trganja.

Sva sučelja smještena su straga i redom su tu dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te dva USB A i USB B konektor. U vrijeme kada OLED monitori ove dijagonale polako dolaze u cjenovni rang ispod 500 eura, bit će zanimljivo pratiti cijenu ovog modela. Ono što OLED takmaci u blizini ove cijene nemaju je 4K rezolucija zasada.