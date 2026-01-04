Tanki, bijeli i pametni Samsung M8 M80F je najnovija generacija VA 4K monitora s dodatkom Tizen OS-a
I dok je M9 verzija otišla prema OLED tehnologiji, M80F nastavlja s prokušanom VA varijantom ekrana, uz tanko bijelo kućište i najznačajniji dodatak u vidu Tizen OS pametnog sučelja koje ovaj 4K model pretvara gotovo u televizor
|SPECIFIKACIJE – Samsung M8 M80F LS32FM801UUXDU
|Ekran
|32'' (3.840x2.160) / 60 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|VA/Edge LED
|Kontrast/Svjetlina
|3000:1/ 400 cd/m2
|Vrijeme odziva
|4 ms (GTG)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|HDMI 2.0, USB-C, 2x USB-A
Serija pametnih monitora kao da briše granicu između uređaja, pa s ovim velikim monitorom koji stiže s Tizen OS-om u jednom uređaju spajaju se funkcionalnosti klasičnog računalnog monitora i televizora, samo bez dodatak TV tunera, što i nije prepreka ako imate ugovorene TV pakete s telekom ponuđačima. Samsung već nekoliko generacija nudi Smart Monitor serije i M80F nasljeđuje M80D, a sjedi ispod M9 modela koji su prigrlili OLED tehnologiju, dok je ovaj M8 ostao vjeran VA panelu i 4K rezoluciji.
Iako je lifestyle marketinški termin, kada bi zamišljali dizajn koji odražava taj pojam, M80F bi se sasvim sigurno uklopio. Monitor dolazi s bijelim kućištem, širokim stalkom koji s bazom čini slovo L i vrlo tankom profilom. Samsung je omogućio napredna ergonomska podešenja pa uz namještanje po visini, nudi nagib naprijed- natrag te pivot način rada. Sva sučelja smještena su straga i tu su HDMI 2.0, USB C i dva USB A konektora. Osim toga, u paketu dolazi SlimFit kamera koja se spaja na vrhu monitora i omogućuje video pozive uz rezoluciju od 1920 x 1080 piksela.
Samsung M8 M80F na dijagonali od 32'' nudi VA panel koji ima viši kontrast u odnosu na IPS konkurente, a dolazi i sa svjetlinom od 400 cd/m2 te podržava HDR10+ prikaz. Monitor pokriva i 99% sRGB spektra te ima skromnu stopu osvježavanja panela od 60 Hz, što možda i najviše odskače od ostatka specifikacija. Posebnost ovog monitora je ugrađeni NQM AI procesor koji ima AI funkcionalnosti poput automatske optimizacije slike prema tipu sadržaja, upscale na 4K rezoluciju i Active Voice Amplifier Pro za bolji i jasniji zvuk govora u sadržaju i video pozivima.
Sve je to dio Samsung AI asistenta s kojim možete razgovarati putem tipke na daljinskom upravljaču. Isto to možete učiniti i s integriranim Copilotom, a tu je i podrška za Microsoft 365, pa u svojim dokumentima možete raditi i bez računala. Ako imate više Samsungovih uređaja uz Multi Control opciju možete s jednim mišem i tipkovnicom povući dokumente i slike s njih i ispustiti na monitoru.
Monitor dolazi s Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 podrškom i uz gore navedene funkcionalnosti, to ipak najviše dolazi do izražaja kod Tizen operativnog sustava za koji je garantirano sedam godina nadogradnji. Tizen je ponajbolje sučelje poznato s pametnih televizora s velikim brojem aplikacija, Samsungovom TV Plus uslugom i svim poznatim streaming aplikacijama. Iako monitor nije primarno za igre, dolazi i s Centrom za igre. Samsung je u M80F ugradio i stereo zvučnike snage 10 W. Cijena ovog monitora na našem je tržištu 779 eura, što je prilično visok iznos za klasični VA model, no ovdje se ipak radi o uređaju s pametnim funkcionalnostima i Tizen OS-om te atraktivnim dizajnom.