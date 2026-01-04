Tanki, bijeli i pametni Samsung M8 M80F je najnovija generacija VA 4K monitora s dodatkom Tizen OS-a

I dok je M9 verzija otišla prema OLED tehnologiji, M80F nastavlja s prokušanom VA varijantom ekrana, uz tanko bijelo kućište i najznačajniji dodatak u vidu Tizen OS pametnog sučelja koje ovaj 4K model pretvara gotovo u televizor

Bug.hr nedjelja, 4. siječnja 2026. u 08:37
SPECIFIKACIJE – Samsung M8 M80F LS32FM801UUXDU
Ekran 32'' (3.840x2.160) / 60 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  VA/Edge LED
Kontrast/Svjetlina 3000:1/ 400 cd/m2
Vrijeme odziva  4 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori HDMI 2.0, USB-C, 2x USB-A

Serija pametnih monitora kao da briše granicu između uređaja, pa s ovim velikim monitorom koji stiže s Tizen OS-om u jednom uređaju spajaju se funkcionalnosti klasičnog računalnog monitora i televizora, samo bez dodatak TV tunera, što i nije prepreka ako imate ugovorene TV pakete s telekom ponuđačima. Samsung već nekoliko generacija nudi Smart Monitor serije i M80F nasljeđuje M80D, a sjedi ispod M9 modela koji su prigrlili OLED tehnologiju, dok je ovaj M8 ostao vjeran VA panelu i 4K rezoluciji.

Samsung M8 M80F ima dodatak Full HD kamere koja se pričvršćuje pri vrhu straga na poseban konektor
Iako je lifestyle marketinški termin, kada bi zamišljali dizajn koji odražava taj pojam, M80F bi se sasvim sigurno uklopio. Monitor dolazi s bijelim kućištem, širokim stalkom koji s bazom čini slovo L i vrlo tankom profilom. Samsung je omogućio napredna ergonomska podešenja pa uz namještanje po visini, nudi nagib naprijed- natrag te pivot način rada. Sva sučelja smještena su straga i tu su HDMI 2.0, USB C i dva USB A konektora. Osim toga, u paketu dolazi SlimFit kamera koja se spaja na vrhu monitora i omogućuje video pozive uz rezoluciju od 1920 x 1080 piksela.

Samsung M8 M80F na dijagonali od 32'' nudi VA panel koji ima viši kontrast u odnosu na IPS konkurente, a dolazi i sa svjetlinom od 400 cd/m2 te podržava HDR10+ prikaz.  Monitor pokriva i 99% sRGB spektra te ima skromnu stopu osvježavanja panela od 60 Hz, što možda i najviše odskače od ostatka specifikacija. Posebnost ovog monitora je ugrađeni NQM AI procesor koji ima AI funkcionalnosti poput automatske optimizacije slike prema tipu sadržaja, upscale na 4K rezoluciju i Active Voice Amplifier Pro za bolji i jasniji zvuk govora u sadržaju i video pozivima.

Sve je to dio Samsung AI asistenta s kojim možete razgovarati putem tipke na daljinskom upravljaču. Isto to možete učiniti i s integriranim Copilotom, a tu je i podrška za Microsoft 365, pa u svojim dokumentima možete raditi i bez računala. Ako imate više Samsungovih uređaja uz Multi Control opciju možete s jednim mišem i tipkovnicom povući dokumente i slike s njih i ispustiti na monitoru.

Monitor spaja 4K rezoluciju na 32'' dijagonali s VA panelom visoke svjetline koji ima HDR podršku i pokriva 99% sRGB spektra, no najvažniji dodatak je pametno Tizen OS sučelje
 Monitor dolazi s Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.3 podrškom i uz gore navedene funkcionalnosti, to ipak najviše dolazi do izražaja kod Tizen operativnog sustava za koji je garantirano sedam godina nadogradnji. Tizen je ponajbolje sučelje poznato s pametnih televizora s velikim brojem aplikacija, Samsungovom TV Plus uslugom i svim poznatim streaming aplikacijama. Iako monitor nije primarno za igre, dolazi i s Centrom za igre. Samsung je u M80F ugradio i stereo zvučnike snage 10 W. Cijena ovog monitora na našem je tržištu  779 eura, što je prilično visok iznos za klasični VA model, no ovdje se ipak radi o uređaju s pametnim funkcionalnostima i Tizen OS-om te atraktivnim dizajnom.

 



