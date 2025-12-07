Titan Army je s modelom P40UG spojio ogromnu dijagonalu od 40'' s IPS panelom i 144 Hz

Ako trebate veliki 40'' ekran, teško ćete pronaći jeftiniji model. P40UG donosi za tu dijagonalu relativno skromnu rezoluciju od 3400 x 1440 piksela, no brzi odziv i 144 Hz uz 21:9 format i još pokoji zanimljivi dodatak mogli bi privući korisnike željne velike dijagonale i one koji traže idealnog suputnika za produktivnost

Bug.hr nedjelja, 7. prosinca 2025. u 06:15
SPECIFIKACIJE – Titan Army P40UG
Ekran 40'' (3440 x 1440) / 144 Hz
Tip matrice IPS
Kontrast/Svjetlina 1200:1/ 350 cd/m2
Vrijeme odziva  1 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB C, 3.5 mm

Titan Army sve se češće pojavljuje u ponudi domaćih trgovina, a među velikim brojem raznolikih monitora u oči upada nesvakidašnja kombinacija 40'' modela s IPS panelom i 144 Hz. Proizvođač je prije svega ciljao na pristupačnu cijenu za koju nudi puno ekrana bilo da se radi o igranju u formatu 21:9 ili zadacima za korisnike koji trebaju puno prostora za poboljšanje produktivnosti. Ovaj model na našem tržištu ima cijenu od 459 eura.

RGB svjetleće trake Titan Army zove e-sports backlight i zanimljivo se uklapa u relativno odmjeren dizajn
Monitor stoji na metalnim nogama u obliku tronošca. Robusni stalak ima crvene detalje koji su u kontrastu s crnom bojom kućišta i stalka, a tu je i rupa za bolje provođenje kablova. S prednje strane ovaj monitor ima izrazito tanke okvire oko panela, osim s donje strane gdje je na široj donjoj strani smješten logo brenda. Na sredini ispod monitora nalazi se joystick za upravljanje OSD izbornikom, a straga su postavljene RGB trake koje Titan Army zove e-sports backlight. Monitor možete namještati po visini, nagibu i zakretati, a svi su konektori smješteni također straga. Možete pronaći dva HDMI, DisplayPort, USB C te 3,5 mm audio konektor.

Titan Army P40UG ima IPS panel dijagonale 40'' i rezolucije 3440 x 1440 piksela uz stopu osvježavanja od 144 Hz
Glavni adut monitora je velika dijagonala od 40'' uz ultraširoko usmjerenje 21:9. Titan Army P40UG ima rezoluciju od 3440 x 1440 piksela što s jedne strane neće previše napregnuti grafičku karticu, no možda je malo granično za ovako velik monitor. P40UG ima IPS panel i brzi odziv uz stopu osvježavanja panela od 144 Hz i podržane su AMD FreeSync i G-Sync tehnologije. Monitor ima svjetlinu od 350 cd/m2, ali i HDR400 certifikat. Vrijedi izdvojiti pokrivanje 99% sRGB i 92% DCI-P3 spektra. Najveći izazov u prikazu HDR-a bi mogao biti nešto skromniji kontrast kojeg nudi IPS tehnologija.

Od modova rada uz RTS i FPS, Titan Army nudi movie, text, standard i game načine. Monitor stiže i s ugrađenim zvučnicima. Budući da nudi ogromnu dijagonalu, logično je da se nude opcije prikaza slike kraj slike i slike u slici. Ukupno se radi o vrlo zanimljivoj kombinaciji mogućnosti i pokoje uštede kako bi cijena golemog monitora ostala u pristupačnoj domeni.



