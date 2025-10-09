Vrijedi li prijenosni 27'' IPS monitor Asus ZenScreen MB27ACF 570 eura?

SPECIFIKACIJE – ASUS ZenScreen MB27ACF Ekran 27'' (2560 x 1440) / 100 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge LED Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 300 cd/m2 Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.0, USB C, 3,5 mm

Sve popularnija kategorija poslovnih monitora dobila je izuzetno zanimljiv model Asus ZenScreen MB27ACF koji spaja vrlo dobre specifikacije s inovativnim opcijama nošenja i postavljanja. Ergonomija je vrlo važna u ovoj kategoriji, pa treba istaknuti masu od 3 kilograma. Monitor inače dolazi s ručkom za nošenje koja je ujedno i stalak. Međutim to nije jedina opcija za postavljanje. Uz monitor dolazi komplet s kukicom koja se postavlja na zid ili pregradu u open space uredima na koju se tada objesi ovaj uređaj. Treća opcija je „ruka sa štipaljkom“, odnosno stalak koji se može prikvačiti na stol i potom monitor omogućuje podešavanje napredne opcije postavljanja podešavanjem po visini, zakretanja i pivot opcije.

Osim ručke za držanje koja se može koristiti i kao stalak, monitor dolazi i s rukom za postavljanje na stol, pa u tom slučaju može se koristiti i u pivot načinu

Sam monitor ima tanke rubove oko ekrana, osim na donjoj strani i vrlo tanki profil, dok su konektori smješteni sa strane i uključuju HDMI 2.0, USB C i 3,5 mm audio izlaz. Monitor možete uključiti u struju s adapterom i iskoristiti punu funkcionalnost ili ga možete povezati putem USB C konektora na laptop i u tom slučaju ograničena je svjetlina na 85 cd/m2.

Asus ZenScreen MB27ACF je IPS monitor s nešto višim kontrastom u odnosu na klasične IPS modele. Ima svjetlinu od 300 cd/m2 i pokriva 99% sRGB spektra. ZenScreen ima i stopu osvježavanja panela od 100 Hz te podršku za AMD FreeSync, ali ne i za G-Sync. Dodatno, ovaj prijenosni model ima 2.1 audio sustav, pa omogućuje solidne opcije za prijenosno igranje na većem ekranu, ali mu to nije primarna namjena. Ideja je imati veliki monitor za poslovne namjene koji se lako smješta u bilo koji ured, a ujedno je vrlo prenosiv.

Od konektora ZenScreen ima HDMI 2.0 i USB C preko kojeg se može spojiti na laptop i koristiti bez strujnog adaptera uz ograničenje svjetline na 85 cd/m2, kao i 3,5 mm audio konektor

Osim što ima vrlo solidne specifikacije, najveća vrijednost je u vrlo zanimljivim ergonomskim mogućnostima i inovativnim načinima postavljanja u prostoru. Ovaj model moguće je pronaći i na nekim lokalnim web trgovinama gdje mu je cijena 568 eura, što je za IPS model 1440p rezolucije dosta, no radi se ipak o specifičnom prijenosnom uređaju.