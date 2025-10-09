Vrijedi li prijenosni 27'' IPS monitor Asus ZenScreen MB27ACF 570 eura?

Asus je predstavio zanimljiv koncept prijenosnog poslovnog monitora 1440p rezolucije, 27'' i IPS panela koji ima inovativne načine postavljanja, ima masu od 3 kilograma i dolazi sa 100 Hz i 2.1 audio sustavom

Bug.hr četvrtak, 9. listopada 2025. u 07:00
SPECIFIKACIJE – ASUS ZenScreen MB27ACF
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 100 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 300 cd/m2
Vrijeme odziva 5 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori HDMI 2.0, USB C, 3,5 mm

Sve popularnija kategorija poslovnih monitora dobila je izuzetno zanimljiv model Asus ZenScreen MB27ACF koji spaja vrlo dobre specifikacije s inovativnim opcijama nošenja i postavljanja. Ergonomija je vrlo važna u ovoj kategoriji, pa treba istaknuti masu od 3 kilograma. Monitor inače dolazi s ručkom za nošenje koja je ujedno i stalak. Međutim to nije jedina opcija za postavljanje. Uz monitor dolazi komplet s kukicom koja se postavlja na zid ili pregradu u open space uredima na koju se tada objesi ovaj uređaj. Treća opcija je „ruka sa štipaljkom“, odnosno stalak koji se može prikvačiti na stol i potom monitor omogućuje podešavanje napredne opcije postavljanja podešavanjem po visini, zakretanja i pivot opcije.

Osim ručke za držanje koja se može koristiti i kao stalak, monitor dolazi i s rukom za postavljanje na stol, pa u tom slučaju može se koristiti i u pivot načinu
Osim ručke za držanje koja se može koristiti i kao stalak, monitor dolazi i s rukom za postavljanje na stol, pa u tom slučaju može se koristiti i u pivot načinu

Sam monitor ima tanke rubove oko ekrana, osim na donjoj strani i vrlo tanki profil, dok su konektori smješteni sa strane i uključuju HDMI 2.0, USB C i 3,5 mm audio izlaz. Monitor možete uključiti u struju s adapterom i iskoristiti punu funkcionalnost ili ga možete povezati putem USB C konektora na laptop i u tom slučaju ograničena je svjetlina na 85 cd/m2.

Asus ZenScreen MB27ACF je IPS monitor s nešto višim kontrastom u odnosu na klasične IPS modele. Ima svjetlinu od 300 cd/m2 i pokriva 99% sRGB spektra. ZenScreen ima i stopu osvježavanja panela od 100 Hz te podršku za AMD FreeSync, ali ne i za G-Sync. Dodatno, ovaj prijenosni model ima 2.1 audio sustav, pa omogućuje solidne opcije za prijenosno igranje na većem ekranu, ali mu to nije primarna namjena. Ideja je imati veliki monitor za poslovne namjene koji se lako smješta u bilo koji ured, a ujedno je vrlo prenosiv.

Od konektora ZenScreen ima HDMI 2.0 i USB C preko kojeg se može spojiti na laptop i koristiti bez strujnog adaptera uz ograničenje svjetline na 85 cd/m2, kao i 3,5 mm audio konektor
Od konektora ZenScreen ima HDMI 2.0 i USB C preko kojeg se može spojiti na laptop i koristiti bez strujnog adaptera uz ograničenje svjetline na 85 cd/m2, kao i 3,5 mm audio konektor

Osim što ima vrlo solidne specifikacije, najveća vrijednost je u vrlo zanimljivim ergonomskim mogućnostima i inovativnim načinima postavljanja u prostoru. Ovaj model moguće je pronaći i na nekim lokalnim web trgovinama gdje mu je cijena 568 eura, što je za IPS model 1440p rezolucije dosta, no radi se ipak o specifičnom prijenosnom uređaju.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi