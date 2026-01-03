Iiyama G-Master Gold Phoenix GB3290QSU-B1 spaja IPS panel na 32'' i visok refresh rate od 240 Hz

U moru konkurenata koji na većim dijagonalama donose VA panele, Iiyama se odlučila za 1440p rezoluciju na 32'' dijagonali i korištenje IPS panela koji uz 240 Hz ima i visoku svjetlinu od 400 cd/m2

Bug.hr subota, 3. siječnja 2026. u 09:05
SPECIFIKACIJE – Iiyama G-Master Gold Phoenix GB3290QSU-B1
Ekran 32'' (2560 x 1440) / 240 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  IPS
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2
Vrijeme odziva  1 ms
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPot 1.4, 2 x USB C, 2 x USB A,
USB B, 3,5 mm  

Iiyama je u svojoj G-Master Gold Phoenix seriji monitora pred kraj 2025. godine izbacila zanimljivu kombinaciju IPS gaming modela koji ima visoku stopu osvježavanja panela i 1440p rezoluciju. Obično na tržištu u ovoj veličini viđamo VA monitore za igrače. Gold Phoenix serija stiže s brzim odzivom, dizajnom koji sugerira namjenu i podrškom za HDR prikaz.

Iiyama G-Master Gold Phoenix GB3290QSU-B1 omogućuje i pivot opciju
Kao i kod mnogih konkurenata, Iiyama je ponudila dizajn s tri vrlo tanka ruba oko panela i nešto debljom donjom stranom. Stalak stoji na zanimljivom dvokrakoj bazi koja ne bi trebala zauzeti previše mjesta na stolu. Crna mat plastika straga nije odveć atraktivna, i osim G-Master loga iza možemo naći tipke za upravljanje OSD izbornikom te konektore. Većina ih je smještena na očekivanom mjestu i gleda prema dolje, dok su dva USB C i 3,5 mm audio konektor smješteni postrance. Osim spomenutih, tu su još dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te dva USB A i USB B konektor. Monitor očekivano podržava podešavanja po visini, nagibu i zakretanje, a tu je i ne tako česta pivot podrška za monitore ove dijagonale.

Radi se o 32'' IPS monitoru koji donosi brz odziv i stopu osvježavanja panela od 240 Hz
Iiyama je na ovom modelu spojila dijagonalu od 32 inča koja ima klasični omjer stranica od 16:9 i rezoluciju koju smo najviše navikli vidjeti na 27'' modelima od 2560 x 1440 piksela. S time dobivamo gustoću piksela od oko 93 PPI što je za gaming i multimediju vrlo dobro, no za neki ozbiljniji rad ipak malo prenisko. IPS tehnologija nudi precizniji prikaz boja i šire kutove gledanja u odnosu na VA konkurente, no i zamjetno niži kontrast. Monitor dolazi sa svjetlinom od 400 cd/m2 i može reproducirati HDR sadržaj, no pitanje je koliko doista možete to iskoristiti zbog samih karakteristika panela.

Od konektora izdvajamo dva HDMI 2.1 te DisplayPort 1.4, dok su još dva USB-a C smještena sa strane
Za igrače je važno napomenuti brzi odziv od 1 milisekunde i visoku stopu osvježavanja panela od 240 Hz koja zbog rezolucije neće biti nedostižna. Uz podršku za AMD FreeSync Premium i kompatibilnost s G-Syncom, monitor će moći preko HDMI 2.1 iskoristiti i igraći konzola te dobiti zahvaljujući „Virtual 4K“ podršci maksimalne mogućnosti iz modernih konzola. Treba napomenuti da monitor ima i stereo zvučnike snage po 4,5 W. Ukupno se radi o zanimljivom paketu koji će ponuditi visoku stopu osvježavanja panela na 32'' IPS panelu, a ovaj model možete naći na našem tržištu za 408 eura, dok je cijena na Amazonu oko 350.



