Xiaomi G34WQi 2026 nadograđuje poznati koncept zakrivljenog VA gaming modela HDR podrškom

SPECIFIKACIJE – Xiaomi G34WQi 2026 Ekran 34'' (3440 x 1440) / 180 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 3500:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4, 3,5 mm

Xiaomi je pred kraj godine predstavio nove inačice svojih popularnih gaming monitora, pa je svoju nadogradnju doživio i ultraširoki G34WQi koji osim promjena u izgledu ima i drugačiji radijus zakrivljena, višu svjetlinu i HDR podršku te još po neku promjenu. No, generalni koncept ostaje nepromijenjen što uključuje vrijednosti bitne igračima poput 180 Hz stope osvježavanja i odziva od 1 milisekunde.

Proizvođač je promijenio dizajn, pa sada ovaj monitor ima radijus zakrivljenja od 1500R, a metalna baza monitora nije pravokutna već ima šiljastiji oblik. Robusni stalak je u bijeloj boji, kao i dio kućišta straga koji čine kontrast u odnosu na crnu koja dominira u tankim okvirima oko panela i ostatku stražnje strane. Oko hvatišta stalka nalazi se svjetleći krug koji može svijetliti u različitim bojama. Iza se nalaze i svi konektori među kojima su po dva HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4 te 3,5 mm audio priključak. Od ergonomskih podešenja, monitor podržava namještanje idealnog nagiba, podešavanje po visini i zakretanje.

Xiaomi G34WQi 2026 ima VA panel sa 180 Hz, višom svjetlinom u odnosu na prethodnika i HDR podršku

Xiaomi je unaprijedio mogućnosti VA panela rezolucije 3440 x 1440 piksela s kojim dolazi monitor. I dalje je tu jednaki 180 Hz refresh rate uz brzi odziv i podršku za FreeSync Premium. Uz svjetlinu od 400 cd/m2 monitor dolazi s VESA DisplayHDR 400 certifikatom i ima mogućnost za prikazivanje HDR sadržaja. Osim što je spreman za gaming zadatke, G34WQi 2026 pokriva 100% sRGB i 95% DCI-P3 spektra, pa uz 21:9 usmjerenje ekrana nije loš odabir za postavljanje timelinea za uređivanje videa na ultraširoki ekran.

Xiaomi ne plasira veliki broj monitora različitih imena na tržište, nego svoje prokušane serije nadograđuje iz generacije u generaciju. I dok G34WQi 2026 ima neke primjetne prednosti u odnosu na prethodnu godinu, njegova cijena kada stigne na tržište bit će nešto veća od neznatno drugačijeg prethodnika, što bi mogla biti odlična prilika za nabavku starije varijante.