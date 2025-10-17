Zakrivljeni gaming monitor Samsung Odyssey G5 G55C na 32'' donosi1440p rezoluciju i 165 Hz

Za oko 300 eura Samsung nudi novi VA gaming monitor dijagonale 32'' i visoke stope osvježavanja panela od 165 Hz. Radi se o zakrivljenom modelu QHD rezolucije i vrlo zanimljivih specifikacija

Bug.hr petak, 17. listopada 2025. u 11:08
SPECIFIKACIJE – samsung odyssey g5 G55C LS32CG554EUXEN
Ekran 32'' (2560 x 1440) / 165 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA / Edge LED
Kontrast/Svjetlina 2500:1/ 300 cd/m2
Vrijeme odziva 1 ms (MPRT)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 3,5 mm

Iako rado gledamo prema onom high-end dijelu Odyssey gaming monitora, Samsung je pokrio i onaj cjenovno prihvatljiviji dio spektra, a u njemu se nalazi vrlo zanimljiv nasljednik G5 serije, model G55C. On na dijagonali od 32'' donosi 1440p rezoluciju i visoku stopu osvježavanja panela, a pritom je zadržao prepoznatljivi i podosta nametljivi dizajn Odyssey serije. Vrlo dobre specifikacije usmjerene na ciljanu gaming publiku i cijena koja je u našim trgovinama ispod 300 eura osnovne su prednosti modela G5 za ovu generaciju.

Zakrivljenost od 1000R temeljna je značajka u izvedbi ovog modela
Zakrivljenost od 1000R temeljna je značajka u izvedbi ovog modela

Monitor dakle prati Odyssey dizajn kroz jednostavno postolje u obliku obrnutog raširenog slova V te robusnog stalka. Kako se ipak radi o cjenovno pristupačnijem modelu, nema dodatnih svjetlećih elemenata, a plastično kućište straga ima uzorak. Stalak se spaja s monitorom pri dnu te je od mogućnosti podešavanja dostupno jedino namještanje nagiba od -2 ~ 18 stupnjeva. Glavna odlika dizajna je zakrivljenost ekrana od 1000R koja doprinosi boljem uživljavanju u igre i donekle maskira slabosti VA tehnologije u vidu nešto lošijih kutova gledanja. Na donjoj strani monitora nalazi se joystick za upravljanje OSD izbornikom.

Odyssey G5 G55C donosi 32'' VA panel 1440p rezolucije s brzim odzivom, 165 Hz i podrškom za FreeSync
Odyssey G5 G55C donosi 32'' VA panel 1440p rezolucije s brzim odzivom, 165 Hz i podrškom za FreeSync

Samsung Odyssey G5 G55C dolazi s VA panelom rezolucije 2560 x 1440 točaka, brzim odzivom od 1 miliseknude i stopom osvježavanja panela od 165 Hz. Podržan je AMD FreeSync i kompatibilnost s G-Sync tehnologijom, a Samsung dodatno donosi virtualni ciljnik te Black Equalizer za bolji prikaz detalja u tamnim scenama.

Inače, VA panel dolazi s višim kontrastom i boljim prikazom crne u odnosu na IPS i ovdje je kontrast 2500:1. Monitor ima svjetlinu od 300 cd/m2 i podržava HDR10. Mod Eye Saver smanjuje plavu svjetlost i namijenjen je za dulje seanse korištenja.

Set konektora ograničen je na HDMI, DisplayPort i 3,5 mm audio izlaz
Set konektora ograničen je na HDMI, DisplayPort i 3,5 mm audio izlaz

Što se tiče konektora, Samsung se odlučio za rudimentarnu postavu s jednim HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2 te 3,5 mm audio konektorom, a monitor također nema ugrađene zvučnike. Samsung je u konačnici ponudio monitor koji će igračima omogućiti glatko igranje na 32'' u 1440p rezoluciji koja neće isisati život iz vaše grafičke kartice i pri tome naglasak stavio na brzi odziv i 165 Hz u kombinaciji s pristupačnom cijenom.

