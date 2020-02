Diablo IV - Novi okršaj smrtnika i demona

Diablo IV

Proizvođač/Izdavač Blizzard Entertainment Žanr Akcijski RPG Platforme PC Datum izlaska nepoznat

Početkom studenog 2018. masa igrača okupljenih na BlizzConu 2018 željno je iščekivala najavu novog poglavlja serijala Diablo. Naime, glasine o njemu kružile su već nekoliko godina, i znalo se da je razvoj u nekoliko navrata zaustavljan i počinjalo se od nule, no sve je upućivalo na neupitnu najavu kojom bi on bio potvrđen. Nakon burnog uvoda, nabrijavanja razdragane mase od vodećeg dizajnera Wyatta Chenga i konačnog otkrivanja Diabla Immortal, uslijedio je muk u publici, koji je zamijenilo zviždanje, uz pogrdne riječi na račun Blizzarda. Umjesto punokrvnog nastavka, najavljena je mobilna verzija prethodnika, koja definitivno nije adekvatna zamjena i ne čudi da su fanovi pobjesnjeli.

Iako isprva nisu priznavali pogrešku, developerima je bilo jasno da su zabrljali pa su sve snage upregnuli u sklapanje pokazne verzije Diabla IV i službenu najavu na prošlogodišnjem BlizzConu, koji je nekoliko mjeseci iza nas. O tome koliko su autori žurili najbolje govori podatak kako za brojne elemente igrivosti kažu da su podložni promjenama i kako ništa nije strogo definirano, a o vremenu dovršavanja projekta ne žele ni nagađati. Kako kaže direktor razvoja Luis Barriga, Diablo IV neće se pojaviti uskoro, čak ni prema njihovim “Blizzard uskoro” mjerilima za koje znamo kakva su – računajte dvije do tri godine, ako sve prođe prema planu.

Temelj za nadogradnje

Sama priča nastavlja se na prethodnika, točnije na ekspanziju Reaper of Souls, iako realno na prste jedne ruke možemo nabrojati poznanike koji svakodnevno igraju Diablo 3 i znaju kako ona završava. Ukratko, anđeo smrti Malthael uništio je veliki dio Sancturyja i vrata Raja su zatvorena, no zbog događaja koji će uslijediti, iz zarobljeništva se oslobađa Lilith, Mephistova kći koja je ujedno i glavni negativac, barem osnovne igre. Developeri, naime, imaju u planu proširivati je novim sadržajima i pričama, iako nije poznato kako konkretno. Je li riječ o ekspanzijama, DLC-ovima, sezonskim propusnicama ili nečem desetom, ne žele trenutačno otkriti jer vrlo vjerojatno ni sami ne znaju, s obzirom na to da su ubrzano slagali osnove za BlizzCon 2019, no kako objašnjava vodeći dizajner John Muller, Diablo IV predstavlja tek prvo poglavlje knjige uklopljeno u mnogo veću priču, koju im je namjera ispričati tijekom dužeg razdoblja. U narednim nadogradnjama pojavljivat će se likovi koje ćemo susretati i u inicijalnom izdanju, ali i neki potpuno novi, o čemu ćemo biti na vrijeme obaviješteni.

Već u samom startu, Blizzard je jasno dao do znanja kako razvoj planiraju dijeliti sa zajednicom, te najavio tromjesečna izvješća kojima će nas upoznavati o novostima, poput, primjerice, klasa koje ćemo moći zaigrati. Vezano uz njih, od početnih pet klasa, poznato je kako ćemo u Diablu IV moći voditi barbara, čarobnicu i druida. Prvo dvoje nisu bili upitni, gledamo li njihovu popularnost u ranijim poglavljima, no druid je u najmanju ruku čudan izbor, ne kažemo nužno i loš, s obzirom na to da se prvi i jedini put predstavio u ekspanziji Lord of Destruction za Diablo II, i prema našem iskustvu, nije bio pretjerano popularan. O ostale dvije klase možemo samo nagađati, no neki prosvijetljeni paladin/vitez kao jedna od njih ne bi predstavljao iznenađenje – ipak imamo posla s vragovima i demonima.

Uglavnom, likovi će imati osnovni i sekundarni napad, kao i četiri dodatne sposobnosti, uključujući defenzivnu i ultimativnu, a kao i ranije, sama njihova kombinacija ovisna je o našem preferiranom stilu igranja, ali i opremi koje će biti napretek. Kako bi iskustvo igranja napravili raznolikijim, autori su odlučili izbaciti drevne legendarne predmete koji su u prethodniku bili poprilično kritizirani i bez kojih je na višim težinama praktički nemoguće napredovati. S druge strane, uvode sustav tri moći, anđeoske, demonske i drevne, koje, ovisno o akumuliranim bodovima, donose brojne beneficije. Anđeoske moći utjecat će na poboljšanje pozitivnih efekata samih likova poput, primjerice, liječenja, demonske na napad, a drevne će povećati izglede za procesiranje određenih sposobnosti. Hoće li u konačnici autori zadržati taj koncept, nije poznato, no ideja zvuči zanimljivo, s obzirom na to da ćemo neke dijelove opreme morati žrtvovati i koristiti lošije predmete s određenim moćima kako bismo u potpunosti iskoristili statistike drugih i olakšali si napredak. Time bi se, barem na papiru, izbjeglo uobičajenih nekoliko buildova klasa te bismo viđali raznolikiju ekipu.

Điha, điha moj konjiću

Iako o Diablu IV ne možemo govoriti kao masovki u pravom smislu tog žanra, za igranje će trebati stalna veza sa serverima, i nerijetko ćemo viđati ostale igrače kako trčkaraju ekranom obavljajući iste zadatke. Logično, u gradovima će ih biti najviše, kao i u specijalnim događajima koji će se u ovom svijetu nasumično pojavljivati i privlačiti avanturiste. Podijeljena na pet područja, čitava je mapa ogromna i ugošćuje nebrojene tamnice koje je moguće pohoditi samostalno ili grupama, uz opciju podešavanja težine, a protivnici će se u njima i izvan njih prilagođavati stupnju razvoja igrača. Time ćemo moći igrati s likovima koji ne moraju biti nužno blizu naše razine, a valja spomenuti i to da će prvi put u serijalu igračima biti dostupni mountovi.

Diablo IV, kako smo spomenuli, još je daleko od izlaska pa je izgledno da ćemo mu se još koji put posvetiti kada se za to ostvare preduvjeti. Prve informacije zvuče obećavajuće, no poučeni ne baš sjajnim startom prethodnika, nećemo brzati sa zaključcima, već pratiti razvoj i nadati se najboljem.