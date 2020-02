Transport Fever 2 - Ljepota detalja

Transport Fever 2 Proizvođač/Izdavač Urban Games/Good Shepard Entertainment Žanr Menadžerska simulacija Platforme PC

Švicarski razvojni tim Urban Games započeo je karijeru osrednjim Train Feverom, koji je utro put Transport Feveru. Potonji smo zadovoljno obradili u siječanjskom broju Buga iz 2017. pa nas je najava i izlazak nastavka samo tri godine nakon originala poprilično iznenadila. Naime, mislili smo kako se na tu temu nema više što reći, no pokazalo se kako, ne samo da su developeri pomno pratili kritike i povratne informacije igrača, već su i poradili na novim idejama i vizualnom izgledu, kojem uistinu nemamo što prigovoriti. Kad prvi put popratite svoju kompoziciju duž čitave trase, poigrate se kamerom i uletite iz prvog lica na veliki kolodvor, gdje nestrpljivi putnici čekaju vaš dolazak, znat ćete o čemu govorimo.

Kao i u prethodniku, krajnji je cilj izgradnja transportnog imperija, što naizgled zvuči jednostavno i u nekim igrama to uistinu jest, no sva sila detalja koji su u Transport Fever 2 utrpani, izdvaja ga iz mase. Nije dovoljno postaviti postaje, nabaviti autobus i reći mu da prometuje između njih, već je lanac industrijske proizvodnje pomno razrađen i razgranat; svako vozilo ima svoj radni vijek koji možemo produljiti učestalijim održavanjem, što, pak, povećava troškove, odrediti mu do koje popunjenosti čeka utovar ili mu čekanje vremenski ograničiti i tako redom.

Neko opće pravilo je dodavanje ukrcajnih perona/postaja na odredištima, povlačenje pruge ili ceste između njih, zadavanje rute uz opcionalne postaje, postavljanje servisne stanice na kojoj kupujemo vozila i određujemo im ranije kreiranu putanju. Bavljenje zračnim i pomorskim transportom nešto je jednostavnije, no jednom kada počnete i polako povećavate broj prometala, vrlo je lako previdjeti neprofitabilne rute koje treba dodatno ugađati, ili vozila koja su zastarjela, i uglavnom, potonuti u minus. Srećom, samo sučelje je intuitivno, iako zbog gomile izbornika traži navikavanje, a i sama kampanja koncipirana je tako da nas uči svemu što bi nam u sandbox načinu igranja ikad moglo zatrebati.

Kampanja je podijeljena na nekoliko poglavlja s nizom zadataka, uz opcionalne dodatne misije koje ne moramo ispuniti. Posebno nam se svidio lagani ritam kojim se kampanja odvija te smo se prečesto znali uhvatiti kako pratimo našu konjsku zapregu kroz ulice gradića na Divljem zapadu i promatramo prolaznike ili, pak, uživamo u vrevi gradskih gužvi koje nepažljivim planiranjem i sami možemo izazvati svojim vozilima. Kao i u prvom dijelu, u sandbox načinu igranja pametnije je početi s kamionskim i autobusnim prijevozom unutar gradova, i kada se rute ustale i stanovnici masovnije počnu koristiti vaše usluge, prijeći na skuplji oblik transporta, poput željeznica, brodova i zrakoplova. Veliki plus je i modularnost svih građevina, pa je tako uz nekoliko klikova moguće povećati broj perona ili ih produžiti za primanje većih kompozicija bez potrebe rušenja ranijih, a u glazbenoj podlozi, prilagođenoj trenutačnom razdoblju u kojem gradimo naše carstvo, posebno smo uživali.

Jedina prava zamjerka je nedostatak konkurencije, suparničke tvrtke koju bismo pokušali nadmašiti, no i bez nje, Transport Fever 2 bez problema će vam oduzeti nekoliko sati dnevno, koji će proći u hipu. Preporuka.