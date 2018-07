Jurassic World Evolution - Pretpovijesne atrakcije

Novi projekt ekipe Frontier Developmentsa ponovno je na temu zabavnog parka, no za razliku od prošlih izdanja, kad su nas naši previdi i gluposti koštali svote na računu, u novom izdanju u pitanju su ljudski životi

Jurassic World Evolution Proizvođač/Izdavač Frontier Developments Žanr Poslovna strategija Platforme PC, Xbox One, PS4 Datum izlaska 12. lipnja 2018.

RollerCoaster Tycoon prema mnogim je mišljenjima, jedan od najzabavnijih graditeljsko-menadžerskih serijala svih vremena. Ekipa Frontier Developmentsa ne tako davno podarila nas je duhovnim nasljednikom Planet Coasterom, kojim su dokazali da itekako znaju raditi igre i pogoditi ukus igrača, kojima takvi projekti očito nikada ne mogu dosaditi. Spomenuti naslov bio je prekrasan, masivan i iznimno ugodan za igranje, bez stresnih situacija koje bi dovele do urušavanja našeg poslovnog carstva. Jednostavno smo sjedili pred monitorima, nadograđivali naše parkove novim atrakcijama, zapošljavali djelatnike koji su brinuli o infrastrukturi, i ukratko, zabavljali se do besvijesti, odnosno dok nam ne bi dosadilo.

Potaknuti velikim uspjehom Planet Coastera, koji je samo u prvom mjesecu ostvario gotovo pola milijuna prodanih primjeraka, talentirana ekipa iz Cambridgea odlučila je nastaviti istim smjerom, no ovaj put uz mnogo više rizika, koji su direktno vezani uz odluke igrača. Kao podlogu iskoristili su poznati filmski serijal Jurassic Park i dinosaure, koji su praktički bezopasni kad se nalaze iza strujom napajane ograde u posebnim rezervatima. Odgovor na pitanje bi li itko uopće pogledao ikoji film ovog serijala da se u njemu nije dogodio neki prevrat koji je pokrenuo niz nemilih događaja, ne moramo davati, a istom idejom vodili su se i developeri Jurassic World Evolutiona, koji će se sasvim prigodno naći u prodaji nekoliko dana nakon početka prikazivanja “Jurassic Worlda: Fallen Kingdom” početkom lipnja. I dalje su kao osnove iskorišteni zabavni parkovi, no ovaj put uz niz incidentnih situacija, koje vrlo lako mogu prerasti u potpune katastrofe, što nam je cilj izbjeći po svaku cijenu.

Sklisko područje

Igra nas vodi na poznati arhipelag prigodnog naziva Las Cinco Muertes i, kako će nas naš pripovjedač kojem je glas posudio Jeff Goldblum upoznati, cilj nam je na svakom od pet otoka izgraditi uspješan zabavni park koji će privući klijentelu dubljeg džepa. Prvi od njih će, prema riječima developera, biti praktički šetnja koja će nas naučiti osnovama, no već na narednom morat ćemo dobro paziti što radimo i pozorno planirati, kako bi naši posjetitelji na kraju dana zadovoljni napustili naše kreacije i omogućili nam dodatna sredstva za daljnja ulaganja i širenja. Praktički, iako je igra u osnovi otvorena tipa, tijekom druženja s njom događat će nam se razni scenariji, poput oluja koje uništavaju ograde, nenadani nestanci struje, pa čak i sabotaže, a na nama je saniranje štete u što kraćem roku ili da je spriječimo na vrijeme, što ponekad neće biti moguće jer bi time nestao jedan od ključnih elemenata zabavnosti: jurišanje masivnih zvijeri kroz zaprepaštene turiste.

Već u samom startu, javit će nam se predstavnici tri frakcije, nazovimo ih tako, koji će nas pokušati nagovoriti na razvoj parka prema djelatnostima koje obavljaju. Znanstvenici će željeti što više ekspedicija za iskapanje starih kostiju iz kojih će izvlačiti DNA te ih dodatno modificirati kako bi oživljenim primjercima dodali nove osobine. Služba zaštite, pak, naglasak će staviti na što više sigurnosnih elemenata i financiranje projekata u tom smjeru, a ekipa zadužena za zabavu gostiju zanemarit će zahtjeve ostale dvije strane i brinuti samo o što boljoj posjećenosti. Kome ćete se prikloniti ostaje vama na dušu, no očekujte niz zahtjeva u obliku misija i nagrada koje iz njih proizlaze, što, pak, vodi do otključavanja novih sadržaja i u konačnici narednog otoka koji nastavlja niz. Izgledno je da je najpametniji put pronaći neki balans koji će više-manje pokriti vaše zahtjeve, iako ne sve, a previše koketiranja samo s jednom frakcijom može dovesti do nezadovoljstva ostatka koji će sabotirati vaš projekt, pa čak i po cijenu ljudskih žrtava. Nema boljeg načina za ukazivanje na slabu sigurnost i nedovoljne kapacitete zaštitnih skloništa od ispada generatora, i eto, baš slučajno se T-rex našao u blizini, ničim izazvan probio ogradu i krenuo u divljački pohod među nesretnike koji se nisu imali kamo skloniti.

Pozorno planiranje

Možda je njegovo agresivnije ponašanje od uobičajenog izazvao metak ili upravo petljanje po DNA, što je jedna od najmilijih preokupacija znanstvenika. Nitko ne voli pasivne dinosaure, koji mirno stoje i preživaju desetak kilograma trave nekoliko sati, pa nam igra pruža mogućnost stvaranja potpuno novih podvrsta, no na tom području valja biti oprezan i dobro odvagnuti prednosti i mane koje nam taj proces donosi. Dakako, o životinjama treba voditi brigu pa je osiguravanje određene vrste hrane nužno za njihovo zadovoljstvo, baš kao i socijalni aspekt, jer neke se vole kretati u krdima, dok su druge usamljenici, a u tome će nam jednim dijelom pomoći i alati za uređivanje terena koji omogućuju sadnju biljaka, stvaranje jezera i razne druge, za život dinosaura važne stavke, vodeći računa da su neke vrste prirodni neprijatelji, i ako im se putevi susretnu, konflikt je neizbježan.

Izgradnja funkcionalnog parka ne bi bila potpuna bez pomoćnih građevina, bilo da je riječ o onima koje posjetiteljima osiguravaju zabavu ili ih tjeraju da dodatno potroše nekoliko dolara, te znanstvenih objekata, kao i onih sigurnosnih. Primjerice, nije se loše osigurati s dva generatora na posebno osjetljivim područjima u kojima “vladaju” agresivni mesožderi, ili, pak, izgraditi jednotračnu željeznicu preko čitavog otoka, koja je zasigurno veliki izvor prihoda. Prihodi omogućuju daljnje širenje i nove sadržaje, sve dok nam za jednu seansu ne dosadi, pa snimimo poziciju i vratimo se našem parku divova koji drugi dan, jer Jurassic World Evolution igračima će zasigurno imati što ponuditi.