Otvorene prijave za LAQOthon 2026, najbolju održivu tech ideju nagradit ćemo na Bug Future Showu

Natjecanje za najbolje zelene tech ideje ponovno okuplja inovatore koji mijenjaju budućnost. Prijave su otvorene do 7. siječnja 2026., finalisti će biti poznati 26. siječnja, a pobjednika proglašavamo na BFS-u

Otvorene su prijave za novo izdanje LAQOthona, natjecanja koje okuplja poduzetnike, developere, dizajnere i sve tehnološke entuzijaste koji vjeruju da tehnologija može biti pokretač pozitivnih promjena i održivijeg društva. Prijave su otvorene do 7. siječnja 2026. Žiri će nagraditi projekte koji pomoću tehnologije doprinose izgradnji održivijeg svijeta, a prijave su moguće preko službene web stranice LAQOthona. Najbolje tri ideje LAQO podupire s 18.000 eura.

LAQOthon, koji se održava četvrtu godinu zaredom, prepoznat je kao jedno od najvažnijih događanja na hrvatskoj tech sceni koje organizira LAQO, prvo hrvatsko 100 posto digitalno osiguranje i tehnološka inovacija Croatia osiguranja. U prva tri izdanja zaprimljeno je više od 610 prijava, a cilj natjecanja ostaje isti - potaknuti razvoj inovativnih rješenja koja povezuju tehnologiju, održivost i korisničko iskustvo.

"Vjerujemo da svaka velika promjena započinje malim koracima, a upravo to LAQOthon omogućuje. Želimo pružiti priliku svima koji razmišljaju izvan okvira i žele svoje ideje pretvoriti u stvarna, održiva rješenja. Nadamo se velikom broju zelenih, pametnih i društveno odgovornih koncepata koji će pokazati da tehnologija može biti pokretač pozitivnih promjena. Veselimo se vidjeti kreativnost ovogodišnjih sudionika i vjerujemo da će žiri na Bug Future Showu imati težak, ali inspirativan zadatak", poručio je Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje.

Kako se prijaviti na LAQOthon?

Prijave su otvorene do 7. siječnja 2026., a finalisti će biti objavljeni 26. siječnja. Oni će imati priliku svoja rješenja predstaviti žiriju uživo na velikom finalu 5. veljače 2026. na Bug Future Showu. Prijaviti se mogu pojedinci i timovi, startupovi, studenti, poduzetnici, developeri, dizajneri i svi koji žele tehnologijom doprinijeti stvaranju održivih digitalnih rješenja budućnosti. Proces prijave u potpunosti je digitalan, a prijave se zaprimaju putem službene stranice LAQO gdje su dostupne sve informacije o uvjetima sudjelovanja, selekcijskom procesu i finalnom događanju.

Članovi stručnog žirija ovogodišnjeg izdanja su Marko Ćosić, Direktor Sektora za digitalno poslovanje Croatia Osiguranje, Marko Capek, Stručnjak za energetsku efikasnost i edukator za ekološki manje izazivan način života, Dunja Mazzocco Drvar, meteorologija, stručnjakinja za klimatske politike i komunikaciju, dr.sc. Ivana Rendulić Jelušić, direktorica Alti Agro d.o.o., Donatella Pauković, novinarka i dipl.ing.el. Dražen Jakšić, ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar.

U duhu stalne inovacije, LAQO i ovim projektom potvrđuje svoju predanost stvaranju održivih digitalnih rješenja i jačanju tehnološke zajednice. Kroz ulaganja u umjetnu inteligenciju, digitalne asistente i napredne platforme, LAQO nastavlja mijenjati tržište osiguranja i način na koji korisnici svakodnevno koriste digitalne usluge. Naime, u pet godina postojanja, LAQO je postao sinonim za digitalno osiguranje i predvodnik inovacija na domaćem tržištu. Najbrže kupljena polica sklopljena je u samo 58 sekundi, dok je najbrže isplaćena šteta obrađena u roku od 7 sati od prijave. Tijekom tog razdoblja LAQO je predstavio četiri potpuno digitalna proizvoda - osiguranje vozila, osiguranje imovine, putno osiguranje, kao i prvo osiguranje kućnih ljubimaca u Hrvatskoj te ostvario veliki broj prodanih polica i značajan rast broja korisnika.