Kako priznati i upisati u radnu knjižicu inozemnu diplomu stečenu putem online studiranja

Sigurno se mnogi pitaju da li se u Republici Hrvatskoj može nostrificirati tj. priznati inozemna visokoškolska obrazovna kvalifikacija (diploma) stečena putem online studiranja i da li se ista može upisati u e-Radnu knjižicu? Ako može, pitanje je da li je procedura komplicirana za to? Odgovore na ova pitanja potražite u ovome članku

Kako smo nedavno pisali o online studiranju u Hrvatskoj neki čitatelji su na forumu postavili pitanja koliko su u Hrvatskoj, u stvari, priznate inozemne online visokoškolske institucije i da li se stečene kvalifikacije mogu upisati u hrvatsku radnu knjižicu. S obzirom da su to odlična pitanja i tema za sebe, odlučili smo razriješiti, bar djelomično, te dileme. Odmah ću kratko odgovoriti da je za neke visokoškolske institucije moguće priznavanje, jer to znam i iz osobnoga iskustva. Priznavanje i vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj ovisi o visokoškolskoj instituciji i njenoj akreditaciji i temelji se na Zakonu o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, 69/2022.) koji je stupio na snagu dana 25. lipnja 2022. godine.

Kako se fakulteti akreditiraju?

Na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete (NN 151/22) i provedene javne rasprave Akreditacijski je savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje na svojoj sjednici održanoj 11. svibnja 2023. godine donio standarde kvalitete za inicijalnu akreditaciju studija. Standardi kvalitete se odnose na vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije prijediplomskog, diplomskog, integriranog, specijalističkog i kratkog studija kao i na standarde kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije doktorskog studija, Za one koje ta tema više zanima, upute za provođenje postupka inicijalne akreditacije studija te popratni zahtjevi dostupni su na ovim poveznicama.

Tko u stvari vrjednuje, priznaje ili nostrificira visokoškolske kvalifikacije?

Ovisi u koju svrhu želite priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije. Ako želite već započeti studij u inozemstvu nastaviti u Republici Hrvatskoj (akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija) onda je priznavanje u nadležnosti visokih učilišta.

Ako je vaše priznavanje u svrhu zapošljavanja u Republici Hrvatskoj (stručno priznavanje) onda je to u nadležnosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje odnosno njenog Nacionalnog ENIC/NARIC ureda.

Što je to ENIC/NARIC ured?

Sa njihovih stranica saznajemo slijedeće: Nacionalni ENIC/NARIC ured je izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Ured je dio Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju.

ENIC mrežu (European Network of National Information Centres on academic recognition and mobility) osnovalo je Vijeće Europe i UNESCO u svrhu akademske pokretljivosti i što kvalitetnije provedbe načela Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (tzv. Lisabonska konvencija). Mrežu čine nacionalni informacijski centri država članica European Cultural Convention ili UNESCO Europe Region, a osnivači su im državna tijela.

NARIC mreža (National Academic Recognition Information Centres) osnovana je na inicijativu Europske komisije, u cilju unapređivanje akademskog priznavanja kvalifikacija u zemljama članicama Europske unije, Europske ekonomske zajednice (European Economic Area, EEA) i pridruženih članica Centralne i Istočne Europe i Cipra. Cilj Mreže je poticanje akademske mobilnosti.

Djelokrug Nacionalnog ENIC/NARIC ureda:

• poslovi vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija za pristup tržištu rada u Republici Hrvatskoj

• pružanje informacija o inozemnim obrazovnim sustavima

• pružanje informacija o nacionalnom obrazovnom sustavu.

Moj savjet je prije nego se odlučite za inozemni online studij, ukoliko vam je važna nostrifikacija kvalifikacije koju bi mogli steći na odabranom inozemnom fakultetu, svakako posjetite stranice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda ili nazovite kako bi bili sigurni u to u što se upuštate. Telefon + 385 1 6274 888. Uredovno vrijeme za telefonske pozive: utorak – petak, 09:00 – 12:00 sati ili im pošaljite email na: enic@azvo.hr

Upute za popunjavanje zahtjeva nostrifikacije

Na spomenutim stranicama ćete naći detaljne upute što od dokumentacije morate predati i u kojem obliku. Pratite pozorne te upute kako bi vam bilo sve jednostavnije i kako nebi kasnije morali nadopunjavati dokumentaciju. Ja bih istaknula da se agenciji, uz nabrojanu dokumentaciju, mora poslati original diplome ili njena ovjerena kopija koju oni vrate uz svoje Mišljenju o stečenoj inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji. Sva prepiska ide preko pošte tako da ne morate fizički otići u njihov ured, nego im sve tražene dokumente šaljete poštom. Napomenula bih i jednu pogodnost. Ako vam je inozemna diploma izdana na engleskom, bosanskom ili srpskom jeziku i ukoliko je pisana na latiničnom pismu, nije ju potrebno prevoditi. Ostale diplome morate prevesti prije nostrifikacije. Za diplome za koju se traži vrednovanje (priznavanje) a koje nisu napisane na latiničnom pismu potrebno je učiniti LATINIČNU TRANSLITERACIJU akademskog naziva. Ovdje vam je primjer dobre prakse.

Upis u e-Radnu knjižicu, da ili ne?

Kada ste već svoje vrijeme potrošili na nostrifikaciju, logični slijed je upis u e-Radnu knjižicu. Kada vam stigne rješenje o priznavanju (točnije Mišljenju o stečenoj inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji) onda ga odnesete u originalu s još jednom kopijom zajedno s diplomom i njenom kopijom u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u Zagrebu na adresi Trpimirova broj 4, a u ostalim gradovima u nadležni HZMO. Oni će odmah izvršiti upis uz provjeru originala i kopija kao i vaše osobne iskaznice. To je sve što trebate napraviti kada vam stigne mišljenje agencije.

Postoji jedna zanimljivost, a to je da u HZMO-u nemaju uvid u vaše ranije stečene visokoškolske kvalifikacije, jer su se one prije rukom upisivale direktno u radnu knjižicu u nekom uredu pri općini, čiji podaci su bili samo u vašim radnim knjižicama. S obzirom na to, nije bilo načina podatke o vašoj kvalifikaciji učitati među podatke o stečenoj kvalifikaciji na e-Građani.. Kako je sada sve u digitalnom obliku, i kako je radna knjižica u sustavu e-Građani (e-Radna knjižica) onda ćete stare diplome ponovo morati upisati. Kada budete išli u HZMO radi upisa nove kvalifikacije ponesite sa sobom i prijašnju radnu knjižicu u koju su upisane ranije stečene kvalifikacije zajedno s starim diplomama. Na taj način će sve vaše stečene visokoškolske kvalifikacije biti upisane i evidentirane u e-Radnoj knjižici u RH.

Je li, i kome, više potreban upis u eRadnu knjižicu?

To su me neki pitali kada sam svoju diplomu upisivala u radnu knjižicu. Pitali su da li je to uopće više potrebno raditi jer mnogi poslodavci kod zapošljavanja traže original diplomu na uvid. Pa iskreno, ja mislim da "od viška glava ne boli" pa ako ste se već potrudili i toliko godina studirali nebi bilo suvišno upisati i stečenu kvalifikaciju jer ima sigurno poslodavaca koji će ju tražiti kroz sustav e-Građani. Neka vam taj upis bude krajnji korak zatvaranja tog ciklusa studiranja. Kao što neki kažu "šlag na torti".

Gdje se nalaze podaci iz eRadne knjižice?

I evo za kraj još odgovor na pitanje, "gdje pronaći taj upis svoje kvalifikacije u radnoj knjižici?". Ako ste korisnik platforme e-Građani, onda ga možete naći pod stranice HZMO-a pod elektronički zapis, radno-pravni status. Ako niste korisnik zamolite u HZMO-u da vam nakon upisa pošalju ili odmah pri zahtjevu izdaju taj "elektronički zapis".

Nadam se da će vam ovi savjeti biti korisno i pomoći vam kod ostvarivanja vašega sna o stupanju u akademsku zajednicu, bilo to na klasičnim ili online fakultetima.