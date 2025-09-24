Učenici I. gimnazije Zagreb prvi u Hrvatskoj dobivaju fakultativni predmet "Digitalna pismenost"

U sklopu novog će predmeta učenici temu digitalne pismenosti obrađivati kroz radionice, studije slučaja, rasprave, kreativne projekte i uporabu digitalnih alata

Bug.hr srijeda, 24. rujna 2025. u 13:15

Od početka školske godine 2025./2026. učenici I. gimnazije Zagreb imat će priliku pohađati novi fakultativni predmet "Digitalna pismenost", razvijen u suradnji A1 Hrvatska i Centra za sigurniji internet (CSI). Cilj programa je osnažiti mlade za sigurno, odgovorno i empatično korištenje Interneta te ih pripremiti za izazove digitalnog društva.

Mladima je Internet danas mjesto socijalizacije, izražavanja i oblikovanja identiteta. Upravo zato fakultativni predmet pod nazivom "Digitalna pismenost" stavlja naglasak na razvoj digitalnih, socijalnih i emocionalnih kompetencija, samopouzdanja, kritičkog promišljanja i kulture podrške među vršnjacima.

"Iznimno smo ponosni što će naša škola prva u Hrvatskoj uvesti fakultativni predmet 'Digitalna pismenost'. Naši učenici žive u digitalnom okruženju i nužno je da, uz akademska znanja, razvijaju i vještine koje će im pomoći da Internet koriste na siguran, kreativan i odgovoran način. Ovim programom podižemo ljestvicu obrazovanja i približavamo ga stvarnim potrebama mladih generacija", istaknula je Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije Zagreb.

Kroz ukupno 35 sati godišnje, učenici će temu digitalne pismenosti obraditi kroz radionice, studije slučaja, rasprave, kreativne projekte i uporabu digitalnih alata. Pritom će imati priliku naučiti više o elektroničkom nasilju, govoru mržnje, manipulativnom sadržaju, sigurnosnim postavkama na društvenim mrežama, granicama u online komunikaciji, ali i pozitivnim praksama poput empatije, odgovornosti i aktivnog doprinosa sigurnijem digitalnom okruženju.

Iva Ančić, rukovoditeljica brenda i marketinških komunikacija, A1 Hrvatska, dodala je: "U A1 Hrvatska digitalnu pismenost smatramo temeljnim preduvjetom jednakih prilika za mlade. Kroz inicijative poput #BoljiOnline godinama educiramo djecu, roditelje i nastavnike o sigurnijem Internetu. Fakultativni predmet je logičan sljedeći korak, kao sustavan i održiv način da djeci damo alate za snalaženje u digitalnom svijetu, ali i da ih potaknemo na empatiju, odgovornost i kritičko razmišljanje."

Program se temelji na modelu pozitivnog razvoja mladih koji potiče kompetencije, samopouzdanje, povezanost, karakter i brigu za druge. Tomislav Ramljak, voditelj Centra za sigurniji internet, naglasio je važnost ovakvih programa te istaknuo da svake godine bilježe sve veći broj prijava slučajeva elektroničkog nasilja, a mladi često nemaju dovoljno znanja kako reagirati ili se zaštititi. "Ovaj program osmišljen je tako da ih pripremi ne samo za prepoznavanje rizika, nego i za pružanje podrške vršnjacima i izgradnju pozitivne digitalne kulture. Na taj način djeca postaju ne samo korisnici Interneta, već aktivni kreatori sigurnijeg online okruženja."

Pokretanjem fakultativnog predmeta "Digitalna pismenost" A1 Hrvatska i Centar za sigurniji internet dodatno učvršćuju svoje partnerstvo u području digitalne sigurnosti i obrazovanja. Program je zamišljen kao pionirski korak koji bi mogao postati primjer dobre prakse i u drugim školama u Hrvatskoj.



