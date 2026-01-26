I ove se godine nastavljaju poskupljenja telekoma zbog inflacije

Indeksna klauzula legalno je ušla u ugovore domaćih telekoma prije četiri godine, a od tada se oni na nju redovito pozivaju i jednom godišnje povećavaju cijene svojih pretplata u skladu s inflacijom

Početak godine i ovaj put donosi novo poskupljenje u domeni telekomunikacija. U skladu s dozvolom HAKOM-a iz 2023. godine, domaći operateri imaju pravo uskladiti svoje cijene sa službenom stopom inflacije, pa to redovito i čine. Ova praksa započela je 2023., pa će ovo biti već četvrta godina u nizu da pretplate na internetske priključke, mobitele i fiksnu telefoniju poskupljuju – u jednakom postotnom iznosu koliko iznosi službena godišnja stopa inflacije ili, iznimno, nešto manje od toga.

A1: 3,7% od travnja

Telekom A1 Hrvatska je ovoga tjedna počeo obavještavati korisnike o poskupljenju usluga, koje će stupiti na snagu 1. ožujka. Evo što su nam pritom dojavili:

"Uzimajući u obzir kontinuirani rast troškova poslovanja te potrebu osiguravanja stabilne i visoke razine usluga, A1 Hrvatska donijela je poslovnu odluku o primjeni indeksne klauzule. Njome će se mjesečne naknade uskladiti s prosječnom godišnjom stopom inflacije koja je u protekloj godini iznosila 3,7 posto.

Usklađenje se odnosi isključivo na mjesečne naknade tarifa, paketa i opcija. Indeksna klauzula ne primjenjuje se na potrošnju minuta, poruka i internetskog prometa, jednokratne naknade ni rate za uređaje, koje ostaju nepromijenjene. Svi ugovoreni popusti i dalje se primjenjuju sukladno važećim uvjetima.

Odluka stupa na snagu 1. ožujka, a prvi računi s usklađenim iznosima korisnicima će biti izdani u travnju. Usklađenje s inflacijom omogućuje A1 Hrvatska nastavak ulaganja u razvoj i modernizaciju mobilne i fiksne mreže, unaprjeđenje korisničkog iskustva te osiguravanje konkurentnih uvjeta za zaposlenike."

Priključuje se i HT

Istodobno se s priopćenjem oglasio i HT, a u njemu stoji:

"Obavještavamo Vas o izmjenama cijena usluga Hrvatskog Telekoma koje će stupiti na snagu 1. ožujka 2026. godine. Mjesečne naknade fiksnih i mobilnih tarifa, paketa, usluga i opcija Hrvatskog Telekoma definiranih našim službenim cjenicima povećat će se za 3,7%. Razlog je usklađivanje cijena s prosječnom godišnjom stopom inflacije za 2025. godinu koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosila 3,7%.

Ako imate ugovorene popuste na mjesečne naknade, isti se i dalje primjenjuju prema inicijalno ugovorenim uvjetima. Stopa uvećanja neće se primjenjivati na ostale stavke računa poput potrošnje minuta, poruka ili interneta, jednokratnih naknada ili rata za uređaj. Prvi računi s novim mjesečnim naknadama i uračunatom stopom uvećanja bit će isporučeni u travnju, a za mjesec ožujak."

Telemach poskupljuje kasnije

Prošle godine Telemach je poskupio kasnije, objavljujući tada:

"Novi iznosi mjesečnih naknada primjenjuju se od 1. svibnja 2025., što znači da će prvi račun s uvećanim iznosom biti dostavljen u lipnju." Njihovu odluku za ovu godinu tek očekujemo.

Bez mogućnosti raskida

Podsjetimo, prošle godine sva su tri operatera cijene svojih pretplata bili podigli za 3%, također od 1. ožujka, odnosno 1. svibnja. Taj je postotak bio usklađen s podacima Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj godišnjoj stopi inflacije u 2024. godini.

Indeksna klauzula je odredba u Općim uvjetima poslovanja koja omogućuje usklađivanja mjesečnih naknada jednom godišnje sa stopom inflacije (koja može biti pozitivna i negativna), a koju objavljuje Državni zavod za statistiku u siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu. Budući da je 2023. godine uvedena u sve ugovore, njezina primjena korisnicima ne omogućuje prijevremeni raskid ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid.