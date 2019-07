Canonical će nastaviti podržavati pojedini 32-bitni softver

Canonical je prošli tjedan među svojim korisnicima izazvao svojevrsnu pobunu. Podsjetimo, najavljeno je kako iduće inačice Ubuntua, 19.10, 20.04 LTS i novije neće podržavati 32-bitne biblioteke i softver. Shodno tomu, developeri koji stoje iza Steama i Winea najavili su kako će i oni prestati podržavati Ubuntu.

Steam koji je konačno na Linux donio kvalitetniji gaming stoga je najavio kako su već krenuli tražiti iduću idealnu Linux distribuciju, jer mnogi igraći naslovi za rad pod Linuxom trebaju i 32-bitne biblioteke bez obzira što se na računalu nalazi instalirana 64-bitna distribucija Linuxa.

“I’m sorry that we’ve given anyone the impression that we are ‘dropping support for i386 applications‘. It is simply not the case. What we are dropping is updates to the i386 libraries, which will be frozen at the 18.04 LTS versions”, Steve Langasek, Ubuntu developer