Windowsi 11 uskoro s video pozadinama
Microsoft već dulje eksperimentira s video pozadinama u Windowsima 11, a sada je konačno stigao i neki 'opipljivi' rezultat
Microsoft testira novu funkciju u Windowsima 11 koja će korisnicima omogućiti postavljanje videozapisa kao pozadina radne površine. Kako je uočeno u najnovijoj testnoj verziji OS-a, opcija podržava formate MP4 i MKV, a videozapisi se reproduciraju svaki puta kada korisnik otvori radnu površinu.
Kako video pozadine izgledaju u praksi, pogledajte u videu objavljenom na X-u kojeg prilažemo u nastavku.
Neki se zasigurno sjećaju da su video pozadine već jednom bile dio Microsoftovog ekosustava. Naime, u Visti je postojala značajka DreamScene, no ona je ukinuta s izlaskom Windowsa 7 sad već davne 2009. godine.
Međutim, interes korisnika za video pozadinama nikada nije nestao, što jasno pokazuje popularnost Wallpaper Enginea koji se redovito nalazi među 10 najkorištenijih aplikacija na Steamu.