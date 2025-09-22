Windowsi 11 uskoro s video pozadinama

Microsoft već dulje eksperimentira s video pozadinama u Windowsima 11, a sada je konačno stigao i neki 'opipljivi' rezultat

Microsoft testira novu funkciju u Windowsima 11 koja će korisnicima omogućiti postavljanje videozapisa kao pozadina radne površine. Kako je uočeno u najnovijoj testnoj verziji OS-a, opcija podržava formate MP4 i MKV, a videozapisi se reproduciraju svaki puta kada korisnik otvori radnu površinu.

Kako video pozadine izgledaju u praksi, pogledajte u videu objavljenom na X-u kojeg prilažemo u nastavku.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26x20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Neki se zasigurno sjećaju da su video pozadine već jednom bile dio Microsoftovog ekosustava. Naime, u Visti je postojala značajka DreamScene, no ona je ukinuta s izlaskom Windowsa 7 sad već davne 2009. godine.

Međutim, interes korisnika za video pozadinama nikada nije nestao, što jasno pokazuje popularnost Wallpaper Enginea koji se redovito nalazi među 10 najkorištenijih aplikacija na Steamu.