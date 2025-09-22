Windows 11 dobiva još jedan Copilot gumb

Ako ste pomislili da je Windows 11 već dovoljno zatrpan Copilot gumbima u Paintu, Notepadu, taskbaru, tipkovnici i na prednjoj strani nekih PC-ja, Microsoft vas želi razuvjeriti. U novoj testnoj verziji OS-a osvanuo je još jedan – kad mišem pređete preko ikone programa na programskoj traci, pojavljuje se opcija Share with Copilot.

Klikom na nju pokreće se Copilot Vision, AI alat koji skenira sadržaj prozora, analizira ga i nudi mogućnost razgovora s Microsoftovim chatbotom.

Iz Microsofta tvrde da samo testiraju ovu mogućnost pa postoji šansa da novi gumb možda nikada ni ne dođe do stabilne verzije Windowsa 11. No, ako se u obzir uzme Microsoftov „feature creep“ pristup koji korisnicima daje sve više funkcija koje nisu tražili, realno je očekivati da će slične funkcije prije ili kasnije završiti u sustavu, htjeli to korisnici ili ne.