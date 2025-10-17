Copilot u Windowsima 11 dobiva "vid i sluh" te napredne agentske funkcije

"Svaki PC s Windowsima sada je AI PC", kažu iz Microsofta najavljujući nove funkcije koje će njihova aplikacija Copilot moći obavljati, bilo da je riječ o radu na računalu ili interakciji s korisnikom

Sandro Vrbanus petak, 17. listopada 2025. u 12:27

Otkako su prvi put predstavili svoj AI sustav Copilot, u Microsoftu najavljuju da će on postati sveprisutnim pomoćnikom, integrirali su ga u gotovo sve svoje proizvode i usluge te pokrenuli liniju računala Copilot+, sposobnih izvoditi AI zadaće lokalno. No, možda najvažniji korak ka širem usvajanju sustava AI pomoćnika mogao bi biti onaj koji je upravo objavljen. U tjednu kad je službeno prestala podrška za Windowse 10, Microsoft kaže da će od sada "svaki PC s Windowsima 11 biti AI PC". Riječ je, naravno, o još jednom širenju funkcionalnosti Copilota, ovog puta u vidu samostalne aplikacije dostupne za spomenuti OS.

Svim korisnicima Windowsa 11 u cijelom svijetu, odnosno gdje god je Copilot dostupan, uskoro će na raspolaganju biti njegova nadograđena verzija unutar aplikacije. U njoj će AI sustav moći "vidjeti i čuti", odnosno zaprimati glasovne naredbe, znati što je trenutačno otvoreno na ekranu, pa na temelju toga izvoditi određene akcije – poput pomoći korisniku u snalaženju u softveru, analize dokumenata i web stranica, ali i obavljanja složenih zadataka unutar OS-a. Sve to već sada radi i na hrvatskom jeziku.

Nove funkcije i način pozivanja

Iz Microsofta kažu da će zadavanje glasovnih naredbi biti "transformativno" u korištenju računala kao što je to bilo uvođenje tipkovnice ili miša te da nova era AI pomoćnika neće ovisiti o korisnikovoj vještini promptanja. Bit će dovoljno tek prirodnim jezikom reći AI agentu što da učini, a on će to razumjeti u kontekstu. Copilota će se moći pozvati naredbom "Hej, Copilot" i nakon toga samo reći svoje želje. Razgovor se završava klikom na X ili također glasovno ("Goodbye" ili slično).

Analizom sadržaja na ekranu, Copilot može biti korisniji, odgovarati na pitanja i nuditi savjete, bilo da se radi o kreativnim projektima, pisanju životopisa ili snalaženju u novoj videoigri. Uz opciju Highlights, korisnici mogu zatražiti pomoć za određeni zadatak jednostavnim upitom "pokaži mi kako…", nakon čega Copilot vizualno označava gdje kliknuti i što učiniti unutar bilo koje aplikacije.

Copilotova tehnologija "vida" ide i korak dalje u aplikacijama Word, Excel i PowerPoint. Prilikom dijeljenja dokumenata, sustav ne analizira samo ono što je vidljivo na ekranu, već cijeli sadržaj dokumenta. Primjerice, kod PowerPoint prezentacije, može pregledati sve slajdove bez potrebe za ručnim listanjem, nudeći cjelovitu analizu i prijedloge za poboljšanje.

Copilot u Taskbaru i aplikacijama

Umjesto klasičnog polja za pretraživanje u Taskbaru Windowsa 11 po novome će se moći naći polje Copilota, za one koji se to odluče aktivirati. Od tamo će biti moguće pretraživati računalo, pronaći dokumente ili postavke, obavljati razne akcije i dobivati brze odgovore na pitanja – ponovno, sve upisivanjem teksta ili na temelju glasovnih naredbi. Podrška je uvedena i za postavke Windowsa, pa će sustav moći korisnika voditi kroz izbornike i na ekranu mu pokazati gdje točno treba kliknuti kako bi obavio željenu radnju.

Nadalje, Copilot poveznice ("connectors" ) omogućit će da se njegova aplikacija izravno poveže s ostalima servisima, kao što su OneDrive i Outlook, ali i Google Drive, Gmail, Google Calendar i Contacts – pa će upit prema Copilotu moći ići i u smjeru pronalaženja e-mailova, sastanaka, dokumenata u oblaku i slično, a rezultate pretraživanja i analize bit će moguće izravno izvesti u Word, Excel ili PowerPoint.

No, niti to nije sve – uz pomoć AI agenata kompanije Manus, Copilot će dobiti i agentske funkcije, pa će biti u stanju i samostalno obaviti razne zadatke. Oni uključuju, primjerice, pronalaženje i uređivanje slika, brisanje duplikata i tome slično, no uskoro će na popis biti dodane i napredne funkcije, kao što je izrada kompletnih web stranica, uređivanje video zapisa, zakazivanje Zoom sastanaka i tome slično.

