U Microsoftu će poslušati korisnike, Windowsi 11 dobit će pomični taskbar

Microsoft uvodi niz promjena u sustav Windows 11, fokusirajući se na personalizaciju sučelja, optimizaciju AI-ja te veću kontrolu nad ažuriranjima sustava, sve prema zahtjevima korisnika

Sandro Vrbanus subota, 21. ožujka 2026. u 10:08
Vjerovali ili ne, taskbat ćete moći seliti
Novi smjer razvoja Windowsa temelji se na opsežnoj analizi povratnih informacija korisnika prikupljenih tijekom proteklih mjeseci. Inženjerski timovi Microsofta fokusirali su se na rješavanje ključnih zamjerki zajednice, stavljajući naglasak na kvalitetu i funkcionalnost sustava, objavljeno je na službenom blogu, uz najavu da će prve u nizu promjena biti dostupne sudionicima Windows Insider programa već tijekom ožujka i travnja, dok se kontinuirani napredak očekuje do kraja godine.

Napokon pomični taksbar

Jedna od najznačajnijih novosti je povratak širih mogućnosti prilagodbe alatne trake (taskbara). Korisnici će ponovno moći pozicionirati taskbar na gornju ili bočne strane zaslona, što je bio jedan od najčešćih zahtjeva korisnika, koji su na tu opciju bili naviknuti u ranijim verzijama Windowsa. Ovim se potezom, objašnjavaju sada, želi omogućiti lakša personalizacija radnog prostora prema individualnim potrebama korisnika.

Mogućnost pomicanja taskbara na vrh, lijevu ili desnu stranu zaslona bila je prisutna u gotovo svim verzijama Windowsa od samih početaka modernog sučelja. Ta je opcija prvi put predstavljena u Windowsima 95 i zadržala se kao standardna opcija kroz sve sljedeće iteracije: Windows 98, Me, 2000, XP, Vista, 7, 8 i 10 – da bi u jedanaestici neobjašnjivo bila ukinuta. Korisnici su, dakle, desetljećima mogli jednostavno "otključati" alatnu traku i povući je na bilo koji rub ekrana, što je postalo posebno popularno s pojavom widescreen monitora, gdje bočno postavljena traka štedi vertikalni prostor za rad. Međutim, izlaskom Windowsa 11 taskbar je ostao "fiksiran" isključivo na dnu ekrana, što su mnogi korisnici zamjerali Microsoftu.

Manje gnjavaže Copilota

Promjene će zahvatiti i način na koji je umjetna inteligencija integrirana u sustav. Microsoft planira smanjiti broj "ulaznih točaka" za Copilot u aplikacijama kao što su Snipping Tool, Photos, Widgets i Notepad, a cilj toga je postići smisleniju integraciju AI alata, fokusirajući se isključivo na iskustva koja su korisnicima uistinu korisna te izbjeći nepotrebno zatrpavanje korisničkog sučelja.

Određena poboljšanja stižu i u File Explorer, jednu od najkorištenijih komponenti OS-a. Fokus je stavljen na brže pokretanje aplikacije, smanjenje "treperenja" sučelja te glađu navigaciju. Inženjeri obećavaju pouzdanije performanse pri svakodnevnom radu s datotekama, što je i osnovna svrha File Explorera, ali je očito u posljednje vrijeme "iskliznula" iz fokusa Microsofta.

Kontrola ažuriranja

Sustav Windows Update također prolazi kroz transformaciju kako bi postao predvidljiviji i manje nametljiv. Korisnici će dobiti veću kontrolu, uključujući mogućnost preskakanja ažuriranja tijekom inicijalnog postavljanja uređaja te opciju gašenja ili ponovnog pokretanja računala bez obvezne instalacije zakrpa. Također se uvodi mogućnost duljeg pauziranja ažuriranja uz značajno smanjenje broja automatskih resetiranja. Na kraju, Microsoft najavljuje i transparentniji program Windows Insider s jasnijim definicijama kanala i lakšim pristupom novim značajkama.

