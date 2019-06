Kineski proizvođači mobitela testiraju HongMeng OS

Kineski mediji javljaju (Global Times) kako HongMeng OS trenutno testira više velikih proizvođača mobitela – Xiaomi, Oppo i Vivo. Među testnom ekipom našao se i tehnološki gigant Tencent. Naravno, sve su od reda kineske tvrtke koje bi se također jednog dana mogle naći na Trumpovu nišanu kao što se sredinom svibnja 2019. našao i Huawei.

Da HongMeng OS nije samo mrtvo slovo na papiru potvrđuje i nedavna vijest kako je sam Huawei isporučio milijun testnih mobitela s navedenim operacijskim sustavom. Nadalje, Huawei u zadnje vrijeme na sve većem broju tržišta zaštićuje i naziv – do sada je zaštitu naziva zatražio na 15 različitih tržišta, uključujući i europsko.

Global Times navodi kako je neimenovani izvor (blizak velikom kineskom provideru) izjavio kako glavne kineske tehnološke kompanije aktivno surađuju s Huaweijem kako bi unaprijedile Hongmeng OS jer se isti smatra velikim odgovorom na američke napade. Isti izvor navodi kako će HongMeng OS biti 60% brži od Androida, što je nedavno također izjavio i Huaweijev šef poslovanja s telefonima – Richard Yu.

Analitičar tvrtke Tianfeng Securities, Guo Minghao, predviđa kako bi Huaweijev OS trebao biti spreman do listopada 2019. godine. Također predviđa da Huawei neće pretrpjeti veliki štetu ove godine zbog američkih sankcija te da će do kraja godine isporučiti između 215 i 225 milijuna mobitela. Jedino što bi moglo utjecati na manji broj isporuka je da Huawei ne stigne završiti OS do listopada, u tom slučaju Minghao predviđa isporuku između 210 i 220 milijuna uređaja.

Aurora OS

Minghao smatra i kako HongMeng OS neće moći zadovoljiti potrebe korisnika s europskog i sličnih tržišta koji su navikli na svojim uređajima koristiti aplikacije i servise koji su (trenutno) Huaweiju zabranjeni. Stoga očekuje da će Huaweijev operacijski sustav biti većinom instaliran na jeftinijim uređajima namijenjenim Centralnoj i Istočnoj Europi te pojedinim tržištima u razvoju.

No čini se kako Huawei nema namjeru sva jaja staviti u jednu košaru. Ruski mediji (The Bell) javljaju kako su u tijeku i pregovori s Rusijom oko njihovog operacijskog sustava Aurora koji se temelji na Sailfish OS-u, a koji je kompatibilan s Androidom. Pregovori se vode na višim instancama – Huaweijev direktor Guo Ping izravno pregovara s ruskim ministrom komunikacija Konstantinom Noskovim. Kao jedna od tema navodna je bila i ona o preseljenju dijela proizvodnje iz Kine u Rusiju. Isti izvor navodi kako Huawei već testira pojedine uređaje s ovim, također alternativnim operacijskim sustavom. Sve u svemu, pred Huaweijem je zanimljivo ljeto i jesen.