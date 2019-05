Huawei zaštitio Hongmeng naziv svog OS-a

Zadnjih tjedan dana Huawei je pretrpio više jakih udaraca od strane SAD-a i američkih tvrtki. Podsjetimo, najprije je američki predsjednik Trump potpisao izvršnu naredbu kojom je zabranio prodaju bilo kakve američke tehnologije Huaweiju, da bi potom i američke tvrtke koje su do tada poslovale s Huaweijevom počele otkazivati svoje ugovore i daljnju suradnju.

Neke od najvećih američkih tvrtki su svakako Google, Intel, Qualcomm i Broadcom, a od europskih ARM. Otkazivanjem suradnje Huawei je donekle doveden do zida. Zbog Googlea je ostao bez Androida, a zbog ostalih tvrtki je ostao bez većine tehnologija koje su mu potrebne da bi proizveo mobitele, tablete i prijenosna računala.

No čini se kako je Huawei odavno naslutio u kojem smjeru vjetar puše, odnosno kako bi SAD mogao povući potez kakav je na kraju i povukao. Stoga su još 2012. godine krenuli u razvijanje vlastitog operacijskog sustava za kojeg tvrde kako je sposoban u potpunosti zamijeniti Android, ali i Windowse. Koliko u tome ima istine saznat će se ubrzo, odgoda od 90 dana brzo će proći, a još će brže stići termin za predstavljanje novih modela mobitela, tableta i prijenosnih računala.

No kako bilo, Huawei je ozbiljan oko lansiranja vlastitog operacijskog sustava. Naime, još krajem prošle godine zaštitio je naziv „Hongmeng“, točnije 24. kolovoza 2018. godine. Trademark mu je odobren i vrijedi od 14. svibnja 2019. do 13. svibnja 2029. godine. Novi Hongmeng OS trebao bi biti jedna platforma za sve, od mobilnih uređaja poput mobitela, tableta, laptopa, pametnih satova pa sve do automobila i pametnih televizora.

Hongmeng će prema najavi biti u mogućnosti pokretati Android aplikacije što znači kako bi Huawei mogao konkurirati ne samo Androidu i Windowsima, već i ChromeOS-u.