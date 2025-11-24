Microsoft ubrzava i pojednostavljuje File Explorer

File Explorer postat će brži, a i jednostavniji, što će svi korisnici Windowsa 11 osjetiti već početkom sljedeće godine

Matej Markovinović ponedjeljak, 24. studenog 2025. u 18:05
Foto: Unsplash

Microsoft je u najnovijoj testnoj verziji Windowsa 11 uveo niz izmjena koje bi trebale ubrzati rad File Explorera i smanjiti zatrpanost cjelokupnog sučelja. Najvažnija novost je prethodno učitavanje File Explorera, što znači da će se dio programa podići unaprijed u pozadini, čim se Windowsi budu učitavali pri uključivanju.

Iako se File Explorer na modernim PC-jevima otvara praktički instantno, iz Microsofta ističu da će ovaj preloading pomoći korisnicima čiji su sustavi nešto slabiji. No, onima koji ne žele tu opciju, moći će ju po želji isključiti.

Foto: Microsoft

Druga velika promjena tiče se kontekstualnog izbornika. Rjeđe korištene naredbe po novome će biti premještene u pojedine podizbornike, što bi trebalo smanjiti nered. Tu je i novi odjeljak Manage file s opcijama poput komprimiranja u ZIP, kopiranja putanje datoteke, postavljanje pozadinske slike te rotiranja lijevo ili desno.

Opcije povezano s oblakom sada se nalaze u zasebnom podizborniku, zajedno s funkcijom Send to My Phone. Sve navedene opcije postat će dostupne korisnicima Windowsa 11 početkom 2026. godine.

 



