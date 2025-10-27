Microsoft predstavio jesensko ažuriranje za Copilot s "novim Clippyjem"

Copilot Fall Release paket je s 12 novih značajki koje AI asistenta čine osobnijim i korisnijim, pamti podatke o korisniku, povezuje ga s drugima i brine o njemu, a ima i zanimljiv avatar dostupan po želji

Microsoft je predstavio svoje veliko jesensko ažuriranje za AI sustav Copilot, fokusiran na stvaranje umjetne inteligencije koja je "osobnija, korisnija i više usmjerena na čovjeka". Umjesto tehnologije koja zahtijeva pažnju, tvrtka se sada želi fokusirati na alate koji korisnicima "vraćaju vrijeme i osnažuju njihovo prosuđivanje". Prema riječima Mustafe Suleymana, direktora Microsoft AI-ja, "vodilja je ideja da tehnologija treba služiti ljudima, a Copilot je obećanje da AI može biti koristan, podržavajući i duboko osoban suputnik.​"

Osobni i prilagodljivi asistent

Novo ažuriranje Copilota "Fall Release" tako donosi značajke koje potiču suradnju i povezanost. Funkcija Groups pretvara Copilot u zajedničko iskustvo gdje do 32 osobe mogu surađivati u stvarnom vremenu, dok asistent sažima rasprave, predlaže opcije i raspoređuje zadatke. Uz to, Imagine je novi kolaborativni prostor za istraživanje i prilagodbu AI generiranih ideja, gdje korisnici mogu dijeliti i nadograđivati kreativne koncepte. Time se Microsoft odmiče od modela koji služe isključivo za individualnu interakciju i usmjerava se na društveni aspekt umjetne inteligencije, gdje smatraju da ima potencijala za dodatne usluge.

"Novi Clippy"

Copilot s ovom nadogradnjom želi postati još osobnijim, pa tako Microsoft uvodi avatar za njega. Bit će to maleni digitalni "blob" imena Mico, koji reagira na interakcije i mijenja boje za vrijeme razgovora s korisnikom. Cilj toga jest učiniti da razgovori s chatbotom, koji se vode prirodnim jezikom, djeluju prirodnije. Mico će biti dostupan onima koji ga požele uključiti, naselit će se na ekran i nuditi svoju pomoć, pa su ga neki već prozvali reinkarnacijom propalog asistenta Clippy, lansiranoga početkom 2000-ih godina unutar sustava Office.

No, vratimo se na Copilota, daleko modernije i moćnije rješenje od te "pametne spajalice". Chatbotu unutar Windowsa dodan je i novi stil razgovora, Real Talk, koji nudi suradnički i prirodniji model interakcije. Dodatna novost je i dugoročno pamćenje, koje Copilotu omogućuje pamćenje važnih informacija koje mu korisnik povjeri, poput osobnih ciljeva ili važnih datuma, kako bi ih kasnije mogao koristiti u razgovorima i biti od pomoći.​

Integracija u svakodnevne alate

Copilot sada uvodi "konektore" koji mu omogućuju povezivanje s uslugama kao što su OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive i Google Calendar. Korisnici tako mogu pretraživati svoje dokumente, e-poštu i događaje koristeći prirodni jezik, uz potpunu kontrolu nad privatnošću. Uvodi se i pregled proaktivnih radnji koje Copilotu omogućuju da samostalno predlaže sljedeće korake temeljene na nedavnim aktivnostima korisnika, što je zapravo još jedan korak u smjeru agentskog AI-ja.

Jesensko ažuriranje donosi značajna poboljšanja u području zdravstva i obrazovanja. Copilot for Health tako pruža odgovore temeljene na vjerodostojnim izvorima i pomaže korisnicima pronaći liječnike prema specifičnim kriterijima. U obrazovanju, Learn Live pretvara Copilot u glasovnog mentora koji korisnike vodi kroz koncepte postavljanjem pitanja i korištenjem vizualnih pomagala.​

Copilot je odsad dublje integriran i u preglednik Edge, pa može analizirati otvorene kartice, uspoređivati informacije i izvršavati radnje poput rezervacije hotela – dakle, kao što su već najavili, ideja je da Copilot na Windowsima pretvara svako Windows 11 računalo u "AI PC". Opisane su nadogradnje odmah dostupne u SAD-u, a uskoro se očekuju i u Velikoj Britaniji, Kanadi i drugim regijama, dok će u EU vjerojatno stići s malenim zakašnjenjem.