Moći ćete i vi pisati kao ChatGPT – u Windowse stižu tipkovničke kratice za duge crtice

Duge vodoravne crtice u pravopisu, poznate na engleskome kao "em dash" postale su jasan znak da je neki tekst napisao ChatGPT, koji ih naprosto obožava. Uskoro bi mogle još dobiti na popularnosti

Duga vodoravna crtica (—), poznata na engleskom jeziku kao "em dash", koristan je interpunkcijski alat za naglašavanje ili dodavanje pojašnjenja u rečenici te postizanje željenog ritma u tekstu. Međutim, s rastom popularnosti velikih jezičnih modela, ta je crtica dobiva novu, neočekivanu ulogu – postala je jasan znak koji odaje AI generirani tekst, posebice ako ga je pisao ChatGPT.

Popularnost crtice očito je toliko porasla, da se ona počinje sve više javljati i u tekstovima koje pišu ljudi (da, ima i takvih!), pa je Microsoft odlučio u Windowse dodati nove tipkovničke kratice za pisanje duljih vodoravnih crtica.

Tipičan primjer ChatGPT-jevog teksta – o crticama U digitalnom dobu i sve većoj upotrebi umjetne inteligencije, jedan sitan, ali znakovit detalj sve češće odaje autora teksta — em crtica. Taj elegantni, dugi znak, koji u hrvatskoj tipografiji nije tradicionalno ukorijenjen, postao je gotovo zaštitni potpis ChatGPT-a. Dok novinari i urednici obično posežu za zarezom, dvotočkom ili klasičnom crticom, umjetna inteligencija instinktivno bira em dash kao stilski most između misli. Rezultat je prepoznatljiv ritam rečenice, zbog čega se sve više govori da su upravo em crtice novi "otisci prstiju" AI-generiranog teksta.

Tri duljine crtice

Na klasičnim tipkovnicama, naime, postoji tek tipka za najmanju središnju vodoravnu crticu, minus, odnosno spojnicu (-). Tako utipkan znak se u nekim alatima za obradu teksta, primjerice Microsoft Wordu, automatski pretvara u nešto dulju crticu, ako se ona nađe između dvije riječi, odvojena zarezom – ovako. Ta crtica na engleskom se naziva "en dash", a kod nas je predložen naziv en-crtica. Treća i najdulja crtica (—) tipična je za ChatGPT, naziva se "em dash" odnosno em crtica, a nešto teže ju je ručno natipkati. Uskoro, pak, sve to će biti nadohvat ruke.

U najnovijoj verziji Windowsa 11 dostupnoj u programu Insider moguće je, korištenjem alata ViveTool, aktivirati nove tipkovničke kratice za en i em crtice. One će se dobivati na ovaj način:

Win tipka + crtica (-) dat će en crticu (–),

Win tipka + Shift + crtica (-) dat će em crticu (—).

Nakon što funkcija prođe kroz insajderska testiranja, očekuje se da bi se mogla pojaviti u nekoj od nadolazećih redovnih nadogradnji Windowsa 11. Do tada, želite li već sada tipkati poput ChatGPT-a, na raspolaganju su vam Alt kodovi, koji se moraju utipkati pomoću numeričkog dijela tipkovnice istodobno držeći tipku Alt: