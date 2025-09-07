Moći ćete i vi pisati kao ChatGPT – u Windowse stižu tipkovničke kratice za duge crtice

Duge vodoravne crtice u pravopisu, poznate na engleskome kao "em dash" postale su jasan znak da je neki tekst napisao ChatGPT, koji ih naprosto obožava. Uskoro bi mogle još dobiti na popularnosti

Sandro Vrbanus nedjelja, 7. rujna 2025. u 15:10

Duga vodoravna crtica (—), poznata na engleskom jeziku kao "em dash", koristan je interpunkcijski alat za naglašavanje ili dodavanje pojašnjenja u rečenici te postizanje željenog ritma u tekstu. Međutim, s rastom popularnosti velikih jezičnih modela, ta je crtica dobiva novu, neočekivanu ulogu – postala je jasan znak koji odaje AI generirani tekst, posebice ako ga je pisao ChatGPT.

Popularnost crtice očito je toliko porasla, da se ona počinje sve više javljati i u tekstovima koje pišu ljudi (da, ima i takvih!), pa je Microsoft odlučio u Windowse dodati nove tipkovničke kratice za pisanje duljih vodoravnih crtica.

Tri duljine crtice

Na klasičnim tipkovnicama, naime, postoji tek tipka za najmanju središnju vodoravnu crticu, minus, odnosno spojnicu (-). Tako utipkan znak se u nekim alatima za obradu teksta, primjerice Microsoft Wordu, automatski pretvara u nešto dulju crticu, ako se ona nađe između dvije riječi, odvojena zarezom – ovako. Ta crtica na engleskom se naziva "en dash", a kod nas je predložen naziv en-crtica. Treća i najdulja crtica (—) tipična je za ChatGPT, naziva se "em dash" odnosno em crtica, a nešto teže ju je ručno natipkati. Uskoro, pak, sve to će biti nadohvat ruke.

U najnovijoj verziji Windowsa 11 dostupnoj u programu Insider moguće je, korištenjem alata ViveTool, aktivirati nove tipkovničke kratice za en i em crtice. One će se dobivati na ovaj način:

  • Win tipka + crtica (-) dat će en crticu (–),
  • Win tipka + Shift + crtica (-) dat će em crticu (—).

Nakon što funkcija prođe kroz insajderska testiranja, očekuje se da bi se mogla pojaviti u nekoj od nadolazećih redovnih nadogradnji Windowsa 11. Do tada, želite li već sada tipkati poput ChatGPT-a, na raspolaganju su vam Alt kodovi, koji se moraju utipkati pomoću numeričkog dijela tipkovnice istodobno držeći tipku Alt:

  • Alt + 0150 za en crticu,
  • Alt + 0151 za em crticu.


HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi