Nova verzija Windowsa 11 ispravlja probleme s kontekstnim izbornicima

Microsoft je nedavno izdao novu testnu verziju Windowsa 11 (build 262058) koja ima za cilj riješiti kontroverze koje okružuju redizajnirane kontekstne izbornike.

Iako trenutni dizajn izgleda privlačno i u nekim dijelovima olakšava korištenje, mnogi korisnici izražavaju nezadovoljstvo zbog dodatne složenosti naredbe „Prikaži još mogućnosti“ i sporijih performansi. Također, neoznačene naredbe za rezanje, kopiranje, preimenovanje, dijeljenje i brisanje, mogu biti konfuzne.

No, upravo bi to sve trebala riješiti nova verzija Windowsa. Naime, osvježeni kontekstni izbornici imat će oznake na prethodno neoznačenim naredbama, poput onih već spomenutih za rezanje, kopiranje, preimenovanje, dijeljenje i brisanje. To bi, barem u teoriji, trebalo olakšati korištenje računala osobama koje u tome nisu toliko vješte.

Lijevo prije ažuriranja, desno poslije. Foto: Neowin

Međutim, kako prenosi Neowin, novi kontekstni izbornici neće se svidjeti korisnicima koji koriste Windowse na jeziku koji nije engleski. Navode da je tekst u tom slučaju čudno prelomljen te da predmeti nisu poravnani. Ipak, valja napomenuti da je ažurirani izbornik još u ranoj fazi testiranja pa se očekuje da će se i te sitnice uskoro ispraviti.