Microsoftov Recall u Windowsima 11: Kontroverzna značajka se neće moći deinstalirati

Prvotno najavljen u svibnju, Recall je alat pogonjen umjetnom inteligencijom, osmišljen kako bi poboljšao korisničko iskustvo snimanjem i analiziranjem snimki zaslona svih aktivnosti na kompatibilnim Windows računalima. Tako bi se stvorila pretraživa baza podataka korisničkih akcija te omogućio novi način dolaska do spremljenih informacija na vlastitom računalu.

Zabrinutosti oko privatnosti i sigurnosti

Čim je najavljen, Recall je naišao na brojne kritike, prvenstveno zbog zabrinutosti oko privatnosti i sigurnosti podataka. Kritičari upozoravaju da kontinuirano praćenje i bilježenje korisničkih aktivnosti može dovesti do ozbiljnih kršenja privatnosti. Bilježenje povijesti korisničkih aktivnosti izaziva strahove od moguće zlouporabe, osobito ako bi ti podaci dospjeli u pogrešne ruke, na primjer, kada je računalo hakirano. Čak je Ured povjerenika za informiranje (ICO), britanski regulator za zaštitu podataka, pokrenuo istragu zbog implikacija koje nosi ta značajka.

Kao odgovor, Microsoft je objavio da će Recall biti značajka koju korisnici mogu sami odabrati aktivirati (opt-in). Ova odluka donesena je nakon što je sredinom lipnja najavljeno odgađanje objave značajke. Međutim, potpuna deinstalacija je za sada nemoguća.

Deinstalacija - greška koja se ispravlja

Iako je portal Deskmodder.de prošlog tjedna primijetio u verziji 24H2 Windowsa 11 da je ažuriranje KB5041865 naizgled omogućilo deinstalaciju značajke Recall putem opcije Windows Features, iz Microsofta naglašavaju da je riječ o grešci koju će ispraviti u sljedećem ažuriranju. "Svjesni smo problema gdje je Recall netočno prikazan kao opcija u dijaloškom okviru 'Turn Windows features on or off' u Control Panelu," izjavio je Brandon LeBlanc, viši voditelj proizvoda za Windows, u izjavi za The Verge.

Vjerojatno opcija za EU

Međutim, postoji mogućnost da će Microsoft morati dodati opciju deinstalacije značajke Recall u europskim verzijama Windowsa 11 kako bi uskladio softver s Digitalnim tržišnim zakonom Europske komisije. Microsoft je već morao omogućiti deinstalaciju preglednika Edge u zemljama Europskog gospodarskog prostora, kao i uklanjanje web pretrage pokretane Bingom iz izbornika Start.

Microsoft planira omogućiti testiranje značajke Recall za Windows Insidere u listopadu, iako točan datum još nije naveden.