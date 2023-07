Objavljeno ažurirano izdanje Debian GNU/Linux 12 OS-a

Debian 12.1 je prvo ISO ažuriranje najnovije serije operativnih sustava Debian GNU/Linux 12 “Bookworm”, a donosi 89 ispravaka grešaka i 26 sigurnosnih ažuriranja.

To uključuje sva sigurnosna i softverska ažuriranja koja su objavljena od 10. lipnja 2023.

Tehničke detalje o ažuriranim paketima moguće je pronaći na stranici s najavom ažuriranja, a nove ISO datoteke na službenoj web stranici.

Ondje je moguće pronaći i verzije sa predinstaliranim KDE Plasma, GNOME, Xfce, LXQt, LXDE, Cinnamon i MATE desktop okruženjima, ali samo za 64-bitne sustave.

Instalacijske ISO datoteke Debiana 12.1 dostupne su za 64-bitni (amd64), 32-bitni (i386), PowerPC 64-bitni Little Endian (ppc64el), IBM System z (s390x), MIPS 64-bitni Little Endian (mips64el), MIPS 32-bitni Little Endian (mipsel), MIPS, Armel, ARMhf i AArch64 (arm64) ) hardverske arhitekture.