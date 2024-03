U Appleu se predomislili: PWA web aplikacije ostaju u iOS-u

Europskim je korisnicima, zbog poštivanja Akta o digitalnim tržištima, Apple najavio ukinuti pristup do univerzalnih web aplikacija. No, nakon samo dva tjedna promijenili su stav

Sredinom veljače izvijestili smo o tome da će Apple korisnicima svih svojih uređaja na području Europske unije ukinuti podršku za univerzalne aplikacije nastale na tehnologiji PWA (progressive web apps), instalirane na početnom zaslonu uređaja. Tako je bilo odlučeno jer se iOS mora otvoriti konkurenciji, omogućiti "sideloading" aplikacija i njihovu instalaciju s alternativnih trgovina, ali i jednako tretirati vlastite i vanjske internetske preglednike.

Potonje je značilo i da bi Apple morao omogućiti podršku za instaliranje web aplikacija iz alternativnih preglednika, onih koji nisu zasnovani na njihovom WebKitu. To, pak, uvjetuje razvoj sasvim nove arhitekture, koja bi se bavila pitanjima sigurnošću i privatnošću takvih aplikacija, a koja u iOS-u trenutačno ne postoji. Zbog toga su u Appleu odlučili jednostavno – ukinuti podršku za sve PWA aplikacije, kako "svoje" tako i vanjske.

Sve ostaje kako je bilo

Odluka Applea da potpuno ukine jednu od funkcija iOS-a potaknula je i Europsku komisiju da dodatno propita takav potez, a čini se da je negodovanje developera stiglo i do središnjice u Cupertinu. Naime, u dokumentu koji opisuje nadolazeće promjene za developere u Europskoj uniji ovih je dana osvanula i nadopuna:

"Zaprimili smo zahtjeve da nastavimo nuditi podršku za web aplikacije na početnom zaslonu u iOS-u, stoga ćemo nastaviti nuditi postojeće mogućnosti web aplikacija u EU. To znači da će web aplikacije biti izrađivane izravno na WebKitu i njegovoj sigurnosnoj arhitekturi te da će biti usklađene s modelom sigurnosti i privatnosti za nativne aplikacije na iOS-u.

Programeri i korisnici na koje je možda utjecalo uklanjanje web aplikacija s početnog zaslona u beta izdanju iOS-a u EU mogu očekivati povratak postojeće funkcionalnosti s dostupnošću iOS-a 17.4 početkom ožujka", poruka je iz Applea.

Zaključno – omogućavanje PWA aplikacija koje se instaliraju na početni zaslon iPhonea i dalje će biti moguće kao i do sada. Jedina podržana tehnologija za to bit će Appleov WebKit, kao i preglednici koji su zasnovani na njemu. Hoće li Europska komisija time biti zadovoljna, vidjet ćemo uskoro. Naime, Apple mora sva pravila iz Akta o digitalnim tržištima u punu primjenu uvesti do 6. ožujka (do kada se očekuje i ažuriranje na iOS 17.4).