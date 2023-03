Vodič kroz jedanaesticu - Savjeti, trikovi i tajne u Windowsima 11

Prije ili kasnije, svatko će s novim računalom dobiti i novu inačicu Windowsa, a to znači da će se morati i ponešto privikavati na sve ono što Windowsi 11 donose, i na ono kako se taj operacijski sustav već dubinski i površinski mijenja, i kako će se nastaviti mijenjati. Kao i sa svakom inačicom Windowsa, postoji niz novosti o kojima smo i sami u nekoliko navrata pisali, ali i postoji mnogo toga što se suštinski nije mijenjalo. No to samo znači da si treba uzeti malo vremena da se upozna s novim mogućnostima, a onda vidjeti što se od toga želi dodatno prilagoditi. Upravo je tome posvećena ova tema, koja je zamišljena kao svojevrsni pregled najvažnijih mogućnosti Windowsa 11, ali i vodič za prilagođavanje i rješavanje problema u Windowsima, uz brojne savjete, trikove i tajne velikih majstora…