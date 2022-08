Bivša djevojka tvrdi: "John McAfee je živ!"

U lipnju prošle godine, nakon što je bio pobjegao u Španjolsku od američkih optužbi za pranje novca i prevare s kriptovalutama, kontroverzni John McAfee pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Barceloni. Samo nekoliko sati prije toga tamošnji sud je odobrio njegovo izručenje SAD-u, gdje mu je prijetilo da ostatak života, tada 75-godišnji, McAfee provede u zatvoru. Saznavši za to udluku, osnivač antivirusne kompanije, predsjednički kandidat, kontroverzni poduzetnik i prilično raskalašeni milijunaš počinio je samoubojstvo. Ili možda nije?

Na Netflixu je od ovoga tjedna dostupan dokumentarni film "Running with the Devil: The Wild World of John McAfee". Film prati njegov put od računalnog genija do bjegunca pred zakonom. Ubojstva, droga, oružje, alkohol, ilegalni prelasci granice, pa sve do kupovanja perike kako bi zavarao policiju – sve to McAfee je htio da se dokumentira dok se događalo. Na taj je način nastao i ovaj film, iz materijala koje je o njemu snimio njegov unajmljeni snimatelj.

"Sve je moguće"

Film priča priču o američkom poduzetniku i kasnije bjeguncu, vrlo dobro oslikava njegov osebujni karakter, otkriva pozadinu njegovog stanja uma, ali otvara i određene prilično kontroverzne teme. McAfee tako tvrdi da je uspio "hakirati cijeli svijet", prisluškivati komunikacije vojski, vlada i političara, kao i da su ga zbog toga mnogi proganjali i htjeli ubiti. Za malo što od toga iznio je i dokaze, no u stvarnosti je bježao od svih tih protivnika.

U dokumentarcu se pojavljuju i njegova djevojka od prije desetak godina Samantha Herrera te kasnija supruga Janice. Herrera zaključuje film izjavom da ju je "nakon navodnog samoubojstva John nazvao iz Teksasa" i poručio kako je lažirao svoju smrt. Niti ona ne iznosi dokaze za svoju tvrdnju. Janice McAfee kasnije je za medije izjavila da je "sve moguće", jer ipak je riječ o Johnu McAfeeju. Ipak, naglasila je da se on vjerojatno ne bi skrivao u SAD-u znajući da ga upravo tamo traže zbog više kriminalnih djela.

Film, kaotičan i neobičan poput McAfeejevog života, na IMDB-u ima relativno nisku ocjenu (6,0), otvara daleko više pitanja nego što ih odgovara, a ni kritike mu nisu sjajne. Ipak, ako niste svjesni kakav je iščašeni lik bio jedan od začetnika računalne i antivirusne industrije, može ponuditi dobar uvid u njegov privatni svijet – barem u onoj mjeri i na onaj način kako je to sam McAfee htio.