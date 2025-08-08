Donald Trump javno traži ostavku novog direktora Intela

Američki predsjednik pozvao je na smjenu čelnika Intela, Lip-Bu Tana, nakon optužbi da su njegove investicije povezane s kineskim vojnim sektorom, što je odmah izazvalo reakciju tvrtke

Sandro Vrbanus petak, 8. kolovoza 2025. u 12:50
Lip-Bu Tan 📷 Intel
Lip-Bu Tan Intel

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social zatražio je hitnu ostavku glavnog izvršnog direktora tvrtke, Lip-Bu Tana. Trump je naveo kako je Tan "u velikom sukobu interesa" i da je njegova smjena "jedino rješenje problema", ne pojašnjavajući detalje.

Sporne investicije i veze

Trumpova objava uslijedila je nakon što je senator Tom Cotton poslao pismo predsjedniku uprave Intela, Franku Yearyju, izražavajući zabrinutost zbog investicija i veza direktora Tana s određenim tvrtkama koje se navodno povezuju s kineskom vojskom. Senator Cotton upitao je upravni odbor je li se Tan, koji je na čelo Intela stupio u ožujku ove godine, riješio svojih udjela u tim tvrtkama kako bi otklonio svaki sukob interesa. Za sada nije poznato je li to učinio.

U svom pismu, Cotton navodi da Lip-Bu Tan "navodno kontrolira desetke kineskih tvrtki i ima udio u stotinama kineskih tvrtki za naprednu proizvodnju i čipove". Prema senatorovim informacijama, najmanje osam od tih tvrtki navodno je povezano s kineskom vojskom. Kao konkretan primjer, Cotton je istaknuo Tanovu prethodnu ulogu na čelu tvrtke Cadence Design Systems.

Prema američkom Ministarstvu pravosuđa, tvrtka Cadence je u srpnju pristala priznati krivnju za kršenje pravila o kontroli izvoza, odnosno za prodaju hardvera i softvera kineskom Nacionalnom sveučilištu za obrambenu tehnologiju, koje je povezano s kineskom vojskom. Tan je bio izvršni direktor Cadencea u razdoblju između 2015. i 2021. godine, kada su se kršenja dogodila. Ured za industriju i sigurnost američkog Ministarstva trgovine bio je kaznio Cadence s 95 milijuna dolara zbog tih prekršaja, a Cadence je priznao da su "zaposlenici njihove kineske podružnice svjesno prenosili osjetljivu američku tehnologiju entitetima koji razvijaju superračunala za podršku modernizaciji kineske vojske i programima nuklearnog naoružanja".

Odgovor iz Intela

Iz Intela su na optužbe odgovorili izjavom u kojoj ističu kako su "duboko predani promicanju američkih nacionalnih i ekonomskih sigurnosnih interesa". Tvrtka je također navela da provodi značajne investicije usklađene s predsjednikovom agendom "America First" te da u SAD-u imaju proizvodnju već 56 godina. Nastavljaju, kažu, ulagati milijarde dolara u domaće istraživanje, razvoj i proizvodnju poluvodiča, a nadaju se i daljnjoj uspješnoj suradnji s vlastima.

Otvorenim se pismom oglasio i sam Lip-Bu Tan, navodeći među ostalim: "Želim biti potpuno jasan: Tijekom više od 40 godina u industriji izgradio sam odnose diljem svijeta i u našem raznolikom ekosustavu i uvijek sam djelovao u skladu s najvišim pravnim i etičkim standardima. Moj ugled izgrađen je na povjerenju – na tome da radim ono što kažem da ću raditi i da to radim na pravi način. Na isti način vodim Intel." O optužbama za nepoćudne radnje vezane uz njegove bivše poslodavce, kaže da su to dezinformacije te da će o svim činjenicama vezanima uz to obavijestiti Trumpovu administraciju.



