John McAfee uhićen zbog utaje poreza

Kontroverzni poduzetnik s IT korijenima i aktivan u kriptozajednici uhićen je ovoga ponedjeljka u Španjolskoj zbog višegodišnjeg izbjegavanja plaćanja poreza SAD-u

John McAfee, osnivač nekada vrlo poznate antivirusne kompanije, koja i dalje bez njega funkcionira pod njegovim prezimenom, posljednjih se godina bavio investiranjem u kriptovalute, promoviranjem inicijalnih javnih ponuda digitalnih coina (ICO), a pokušao se kandidirati i za predsjednika SAD-a.

Kontroverzni 75-godišnji poduzetnik već neko vrijeme u medijima se ne pojavljuje zbog svojih poslovnih uspjeha nego raznih aktivnosti kojima je, očito, cilj tek njegova samopromocija. Posljednja McAfeejeva izjava koju javnost pamti jest ona u kojoj je najavio da će "javno pojesti svoje spolovilo ako bitcoin do kraja 2020. ne bude vrijedio milijun dolara". Usput, za ispunjavanje ovog proročanstva ostaje mu još malo vremena.

Prijeti mu 30 godina zatvora

Dok je tako posljednjih godina radio na raznim projektima vezanima uz kriptovalute McAfee je navodno zaradio preko 23 milijuna dolara za razne promotivne aktivnosti. Međutim, u razdoblju od 2014. do 2018. godine propustio je predati poreznu prijavu vlastima SAD-a i na svoju zaradu platiti porez. Protiv njega je tako u lipnju podignuta optužnica, a on je brže-bolje otišao "na odmor" u Španjolsku. Tamo se, prema objavama na Twitteru, dobro provodio (vidi naslovnu fotografiju), no sreća nije potrajala dugo.

U.S. indicts anti-virus software creator John McAfee for tax evasion https://t.co/DskfNj7zrY pic.twitter.com/cqEiS8VBXc — Reuters (@Reuters) October 6, 2020

Španjolska policija uhitila ga je prema nalogu američkog ministarstva pravosuđa ovoga ponedjeljka. Trenutačno se nalazi u pritvoru i čeka odluku o izručenju SAD-u. Optužnica se sastoji od 10 točaka, po pet za utaju poreza i izostanak porezne prijave. Ukupna maksimalna kazna za sva ova djela mogla bi biti i do 30 godina zatvora uz plaćanje kazne od 350.000 dolara. Iznos poreza koji McAfee duguje nije objavljen.

Osim utaje poreza optužbe protiv McAfeeja uključuju i sudjelovanje u prijevarama vezanim uz ICO ponude koje je promovirao, o čemu se dodatno oglasila Komisija za vrijednosne papire (SEC).