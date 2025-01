Tko je Liang Wenfeng, osnivač DeepSeeka i novi predvodnik kineske AI revolucije

Liang Wenfeng je rođen 1985. godine u gradu Jieyang, u Guangdongu, kineskoj provinciji smještena u jugoistočnom dijelu Kine, uz obalu Južnog kineskog mora, u obitelji prosvjetnih radnika. Liang je rano pokazao talent za matematiku, iako nije bio tipičan učenik.

Miran dječak, dobar student

"U djetinjstvu je bio miran dječak koji je imao prirodan osjećaj za ravnotežu između učenja i odmora", kako se prisjeća njegov učitelj iz osnovne škole: "Bez previše napora uspijevao je savladati svako gradivo." Liang Wenfeng obrazovao se na Sveučilištu Zhejiang u Hangzhou, Kina, gdje je stekao diplomu prvostupnika inženjerstva elektroničkih informacijskih sustava te diplomu magistra inženjerstva informacijskih i komunikacijskih sustava.

Osnivač tvrtke DeepSeek, Liang Wenfeng na sastanku s kineskim premijerom Li Qiangom

Karijera u financijama

Umjesto izravnog ulaska u tehnološki sektor, Liang je prvo izgradio karijeru u financijama. Godine 2015. osnovao je High-Flyer, tvrtku koja se izdvojila od tradicionalnih fondova visokog rizika postavljanjem umjetne inteligencije u središte svoje investicijske strategije. Do 2017. godine tvrtka je u potpunosti prihvatila odlučivanje temeljeno na AI-ju, i tako je Liang shvatio što bi trebao biti idući korak u njegovoj karijeri. I dalje su uspješni, danas se brinu o ulaganjima više od 10.000 imućnih klijenata.

DeepSeek osnovan tek pred nepune dvije godine

Osnivanjem DeepSeeka u svibnju 2023. godine Liang se potpuno posvetio svom AI startupu. Tim inženjera i znanstvenika koji je okupio u High-Flyeru, preraspodijelio je u DeepSeek te ih fokusirao na istraživanja u području jezičnih modela. Pod Liangovim vodstvom, tvrtka je izgradila nekoliko modela, od kojih su neki izazvali burnu reakciju u SAD-u i pomeli bilijun dolara vrijednosti ne samo američkih tehnoloških kompanija. Uspjeh DeepSeekovog chatbota u dosezanju vrha Appleovog američkog App Storea pokazuje sposobnost tvrtke da se natječe globalno, usprkos manjim resursima u usporedbi sa zapadnim konkurentima.

Visoke plaće u DeepSeeku

Zahvaljujući bogatstvu koje je stekao u fondovima, Liang je mogao privući najbolje AI talente visokim plaćama. Prema javno dostupnim podacima o zapošljavanju, koje navode kineski izvori, mjesečna plaća znanstvenika u DeepSeeku može dosegnuti 110.000 juana (oko 14.000 eura), dok inženjeri za razvoj jezgre sustava mogu zaraditi do 90.000 juana mjesečno, što je uvelike više od prosječne plaće u kineskom IT sektoru koja obično ide od 10.000 do 25.000 juana za specijalistička radna mjesta. Tvrtka trenutno ima timove u Pekingu i Hangzhou.

Samo 140 zaposlenih

DeepSeek broji manje od 140 zaposlenika, što je tek desetina veličine R&D timova konkurenata poput OpenAI-ja koji imaju više od 1000 ljudi. No, ono što DeepSeek čini posebnim jest potpuno lokalni pristup zapošljavanju, umjesto privlačenja talenata iz američkih tehno giganta, zapošljavaju isključivo diplomante najboljih kineskih sveučilišta poput Pekinškog, Tsinghua i Zrakoplovnog sveučilišta u Pekingu.

"Možda samo lokalni kineski talenti mogu biti tako učinkoviti u štednji resursa", ističu analitičari, objašnjavajući kako DeepSeek tvrdi da je za treniranje modela s 671 milijardu parametara koristio samo 2048 NVIDIA H800 čipova i potrošio samo 5,6 milijuna dolara. Za usporedbu, koliko je već puta to oglašavano, OpenAI i Google troše tisuću puta više za treniranje modela slične veličine.

Kina mora razvijati vlastita AI rješenja

Liang često naglašava kako Kina mora razvijati vlastita AI rješenja. Smatra da je vrijeme da se prestane samo kopirati tuđa dostignuća - umjesto toga, Kina treba dati svoj jedinstveni doprinos svjetskom napretku umjetne inteligencije. Po njegovom mišljenju, to je ključno ako Kina želi postati tehnološki predvodnik.

Uspjesi DeepSeeka privukli su pozornost kineske vlade, koja sada predstavlja tvrtku kao model tehnološkog uspjeha, a Lianga kao nacionalnog junaka AI industrije.