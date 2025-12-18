OnePlus Watch Lite donosi do 10 dana autonomije u tankom čeličnom kućištu

Zbog činjenice da OnePlus Watch Lite ne koristi WearOS, korisnici mogu očekivati autonomiju i do 10 dana

OnePlus je proširio svoju ponudu nosivih uređaja novim modelom Watch Lite koji, unatoč nazivu, ne cilja isključivo na osnovni segment. Radi se o satu čije je kućište napravljeno od 316L nehrđajućeg čelika, a debljina mu je svega 8,9 mm, čime postaje najtanji OnePlusov sat do sada.

Prednju stranu sata krasi 1,46-inčni OLED zaslon koji može dosegnuti svjetlinu i do 3.000 nita, a također ima i Aqua Touch značajku koja omogućuje upravljanje vlažnim i mokrim prstima, što će biti korisno kod nekih vrsta sportova. Kada se već govori o sportu, podržano je više od 100 sportskih načina rada.

To uključuje i 12 takozvanih profesionalnih sportova, poput trčanja, tenisa i badmintona. U tim se sportovima podaci obrađuju na drugačiji način i korisnici mogu dobiti više povratnih informacija. Konkretnije, kod praćenja badmintona se analizira brzina zamaha, tip i raspodjela udaraca, dok se za trčanje koristi precizno dvopojasno GPS praćenje (L1/L5), a može se detektirati i laktatni prag.

OnePlus Watch Lite Foto: OnePlus

Uz sportsko praćenje, Watch Lite nudi i niz zdravstvenih funkcija, poput 60-sekundnog pregleda zdravlja, praćenja sna s analizom SpO₂, disanja i otkucaja srca, kao i mjerenja temperature kože. Praćenje zdravlja srca uključuje kontinuirano mjerenje pulsa, otkucaje u mirovanju i zasićenost krvi kisikom.

No, za razliku od skupljih OnePlusovih pametnih satova, Watch Lite ne koristi WearOS, već tvrtkin vlastiti operativni sustav. Iako to znači ograničeniji ekosustav aplikacija, prednost se vidi u autonomiji pa tako baterija traje do 10 dana, uz brzo punjenje koje za 10 minuta pruža do 24 sata rada. Sat je kompatibilan s Androidom i iOS-om te podržava istodobno povezivanje s dva Android uređaja.

OnePlus Watch Lite Foto: OnePlus

OnePlus Watch Lite dostupan je u srebrnoj i crnoj varijanti, uz remene od fluoroelastomera. Cijena mu iznosi 180 eura.