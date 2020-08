Senzori Fitbit Sensea otkrivaju COVID-19 i do 24 sata prije vidljivih simptoma

Fitbit je jučer (25. kolovoza 2020.) predstavio tri nova pametna nosiva uređaja, točnije dva pametna sata (Sense i Versa 3) te jednu fitness narukvicu (Inspire 2). Najmoćniji uređaj od navedene trojke dolazi pod nazivom Fitbit Sense. Uz standardne opcije poput prikazivanja točnog vremena, bilježenja prijeđene udaljenosti, praćenja kvalitete sna, Sense može pomoću senzora otkriti razinu stresa te simptome COVIDA-19.

Pomoću novog EDA (Electrodermal Activity Sensor) senzora Fitbit Sense mjeri razinu znoja na koži korisnika i određuje razinu stresa. Za ovu radnju dovoljno je samo položiti dlan na lice sata, a aplikacija EDA Scan će odraditi sve ostalo. Sat ima i mogućnost očitanja razine kisika u krvi (SpO2), EKG-a te preko temperature kože otkriti početne znakove vrućice ili početak novog menstrualnog ciklusa kod žena.

Zadnjih mjeseci jedna od najaktualnijih tema je COVID-19, a u otkrivanju njegovih simptoma može pomoći upravo Fitbit Sense. Naime, proizvođač navodi kako njihov algoritam trenutno može u 50% slučajeva otkriti simptome COVIDA-19 čak dan ranije nego se oni pojave i to sa 70% točnošću. Testiranje algoritma provedeno je na 100.000 sudionika programa od kojih je barem njih 1.000 bilo pozitivno na COVID-19.

Kako je riječ o pametnom satu u Sense su ugrađene i sve ostale tehnologije na koje su se vlasnici takvih satova navikli – GPS, podršku za 20 različitih načina vježbanja, zvučnik i mikrofon kako bi se mogli obavljati telefonski pozivi ili komunicirati s digitalnim asistentima (Google Assistant i Amazon Alexa). Fitbit Sense zahvaljujući NFC čipu podržava i beskontaktno plaćanje.

Sve gore navedene informacije prikazuju se na AMOLED zaslonu u boji. Kao zaštita od oštećenja koristi se Gorilla Glass 3 staklo. Unatoč Always On Mode baterija sata može bez nadopunjavanja izdržati šest ili više dana (ovisno o načinu korištenja). Zahvaljujući opciji brzog punjenja za dodatnih 24 sata autonomije potrebno je sat spojiti na punjač na 12 minuta. Fitbit Sense otporan je na vodu, može se koristiti tijekom kupanja i plivanja te ronjenja do dubine 50 metara.

Fitbit Versa 3 sličan je, ali slabiji model u odnosu na Fitbit Sense. Dok su izvana identični, unutrašnjost je nešto slabija – nema EDA senzora te mogućnosti otkrivanja COVIDA-19. No sve ostalo navedeno za Fitbit Sense vrijedi i za Fitbit Versa 3. Budući su izostali napredni senzori cijena ovog sata bit će niža za oko 100 eura i iznosit će oko 230 eura.

Najslabiji, ujedno i najjeftiniji uređaj kojeg je Fitbit predstavio jest fitness narukvica Inspire 2. Budući je riječ o narukvici zaslon je manji, monokromatski je zbog čega s jednim punjenjem baterije može raditi i do 10 dana. Kao i Fitbit Sense i Versa 3 tako i Inspire 2 može pratiti 20 načina vježbanja te otkucaje srca kako biste znali kada treba i stati s vježbanjem. Nova fitness narukvica prati i kvalitetu sna te prijeđenu udaljenost preko GPS-a. Sve navedeno moguće je pratiti i udobnije - preko velikog ekrana na mobitelu.

Službena prodaja kreće sva tri uređaja kreće od 25. rujna 2020. godine, a do tada su otvorene prednarudžbe. Cijena Sense sata za europsko tržište iznosi 329,95 eura, dok će Versa 3 i Inspire 2 stajati 229,95 odnosno 99,95 eura. Kupci Inspire 2 narukvice dobit će besplatno i jednogodišnju pretplatu na Fitbit Premium, a kupci pametnog sata Sense polugodišnju.