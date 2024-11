Kanadske medijske kuće tuže OpenAI zbog nezakonitog korištenja sadržaja

Grupa vodećih kanadskih medijskih kuća podnijela je danas tužbu protiv OpenAI-ja zbog neprikladnog i nezakonitog korištenja njihovog novinarskog sadržaja u svrhu treniranja svojeg AI chatbota.

Kako prenosi Reuters, tužbu su podnijeli vlasnici nekoliko značajnih medija, uključujući National Post, Toronto Star, The Globe and Mail, The Canadian Press te CBC/Radio-Canada. Svi oni u optužnici navode da je OpenAI povrijedio njihova autorska prava koristeći novinarske članke za treniranje ChatGPT-a bez traženja dopuštenja ili pružanja naknade.

„Javne izjave OpenAI-a da je na neki način pošteno ili u javnom interesu koristiti intelektualno vlasništvo drugih tvrtki za vlastitu komercijalnu dobit su pogrešne. Novinarstvo je u javnom interesu, a OpenAI-evo korištenje novinarstva drugih tvrtki za vlastitu komercijalnu dobit nije. To je nezakonito“, priopćio je Postmedia, vlasnik National Posta.

Kanadske medijske kuće traže odštetu i sudsku zabranu OpenAI-u za daljnje korištenje njihovih članaka u treniranju ChatGPT-a. Konkretnije, navodi se da potražuju čak do 20.000 kanadskih dolara po korištenom članku, što bi ukupno moglo doseći milijarde dolara ako dobiju ovu parnicu.

O svemu se kratko oglasio i glasnogovornik OpenAI-ja, Jason Deutrom.

„Surađujemo usko s izdavačima vijesti, uključujući prikaz, atribuciju i povezivanje njihovih sadržaja u pretraživanju putem ChatGPT-a te im nudimo jednostavne načine za isključivanje ako to žele“, rekao je Deutrom.