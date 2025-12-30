Topla ljudska priča o trajnom prelasku s Windowsa na Linux ugrijat će vam srca ove hladne zime

Naslov je pretjerano sladunjav, ali moramo vam nekako privući pozornost u ovo doba kada sa svih strana trešti jingle bell glazba, po balkonima, prozorima i drveću vise kičaste treperave kineske lampice, a zrak ispunjava miris sarme i baruta... Dakle, vrijeme je za najavu novog broja Buga, prvog u 2026. godini!

U moru generičkog sadržaja koji nas zasip sa svih medijskih i društveno mrežnih strana, odlučili smo u novu godinu uči s jednom posebnom i originalno pripremljenom temom. Inače je uobičajeno u siječnju baviti se „tehnologijama koje dolaze“ ili temom „što nas čeka u novoj hardverskoj godini“, ali one koji su takvo što očekivali i od nas, ovaj put ćemo gorko razočarati.

Sve je započelo jesenas objavom teksta „Linux kao jamac privatnosti i slobode (od Microsofta, Googlea i drugih)“ na Bug.hr-u, koji je prikupio (iako u premium statusu, što znači dostupan samo pretplatnicima) oko 140 komentara. U tom se tekstu Mario Baksa bavio tezom da s Windowsima, Androidom ili macOS-om niste više vlasnici svog računala, barem ne u cijelosti te je najavio mogućnost kupovanja novog SSD-a i instaliranja neke distribucije Linuxa na njega, a sve s ciljem da „vaše računalo bude pod vašom kontrolom“.

I tako je započela njegova avantura. Mario već dugo piše za Bug, pa vam i ne moram objašnjavati koliko je njegov pristup pojedinim temama osebujan i temeljit. Kad sam čuo da je počeo ozbiljno raditi na usvajanju Linuxa, znao sam da bi to moglo biti plodno tlo za nastanak jedne posebne teme. Baksu je Linux opčinio u pravom trenutku, baš kada su mu se Windowsi popeli na vrh glave (a nekima postali problem), pa je nakon tranzicijskog perioda od mjesec-dva odlučio da „nema nazad“. Tada smo dogovorili da o tom svom iskustvu napiše detaljni i sasvim osobni tekst, sa što više korisnih savjeta početnicima, što je rezultiralo iznimno opširnom temom koja je na koncu dobila status – teme broja. Uz sve to, sasvim opravdano, napisana je potpuno nestandardno – u prvom licu jednine.

Ako ste ikada pomišljali da i sami isprobate Linux, nema vam boljeg poticaja i poguranca od čitanja Baksinog iskustva, sada već potpuno preobraćenog bivšeg windowsaša!

Idemo sad vidjeti što vas još čeka u novom Bugu, pa krenimo od najzanimljivijih hardverskih recenzija, među kojima se ističe ludo osmišljeni Lenovo ThinkBook Plus G6 Rollable. Već ime otkriva originalnost – savitljivi OLED ekran koji se može namotati poput rizle, što ga čini prvim takvim prijenosnikom na svijetu.

U obilju ostalih recenzija istaknuo bih: AMD Threadripper Pro 9975WX i Radeon AI Pro 9700, profesionalno računalo vrhunskih performansi, koje pogone procesor Threadripper Pro i najnovija AMD-ova profesionalna grafička kartica Radeon AI Pro 9700 sa 32 GB videomemorije; potom Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC ICE 16G, karticu koja se izdvaja atraktivnim dizajnom (prilagođenim bijelim kućištima) i vrlo dobrim omjerom cijene i performansi unutar grafulja više klase; Kioxia Exceria Plus G4 2 TB, SSD s podrškom za PCIe 5.0; White Shark Premium Line Excalibur, mehanička tipkovnica vrlo pristupačne cijene, koja donosi kvalitetu duplo skupljih konkurentskih modela; ASUS ROG Strix GS-BE18000, moćan kućni router, potkovan svim modernim tehnologijama koje bi zahtjevniji korisnici mogli zatrebati.

Za ovaj broj Matija Gračanin je priredio pregled „50 korisnih web-stranica i servisa za svaku priliku” u koji je uvrstio nešto manje poznate, ali svejedno nerijetko korisne online alate, web-stranice i web-servise koje vrijedi držati u bookmarcima. Kriteriji za izbor web-stranica i servisa nisu bili naročito strogi, no temeljni je bio taj da servis bude koristan i zanimljiv većem broju korisnika, a premda se dio servisa oslanja na umjetnu inteligenciju, koju je danas gotovo više i nemoguće zaobići, određena je prednost dana klasičnijim alatima. Zato je ovaj izbor zaista vrlo šarolik, i nema strogo zadanu strukturu i kategorizaciju.

Tu je i naš tradicionalni godišnji izbor najboljih igara u prošloj godini. Tekst je napisan i prije objave dobitnika glavnih nagrada na Game Awardsima, što naglašavam – jer nam se izbor dosta podudara.

A u, sada već redovnom, posebnom prilogu ovog mjeseca se bavimo – zdravljem i fitnessom, odnosno uređajima koji se koriste za tu namjenu. Pa tko želi ili treba nešto iz te game, dobit će široki uvid u nikad bogatiju ponudu gadgeta koji nam mogu pomoći da bolje vježbamo i zdravije živimo.

Novi Bug je od danas dostupan na kioscima, a u digitalnom obliku na ovim stranicama, gdje ujedno možete pogledati kompletan sadržaj cijelog broja.

U ime redakcije i svoje osobno – želim vam sretnu novu godinu!