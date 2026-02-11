Započelo suđenje YouTubeu i Instagramu za namjerno izazivanje ovisnosti kod djece

U Los Angelesu je započeo povijesni sudski proces u kojem se Google i Meta terete za svjesno dizajniranje platformi koje izazivaju ovisnost, a obrana tvrdi da su usluge tek "izvor zabave"

Na sudu u Los Angelesu započeo je ključni sudski proces protiv tehnoloških kompanija Googlea (vlasnika YouTubea) i Mete (vlasnika Instagrama). Tužba, koju je podnijela 20-godišnja Kaley G. M., tvrdi da su navedene platforme namjerno dizajnirane koristeći neurobiološke tehnike slične onima u kockarnicama, kako bi djecu i mlade držale u stanju ovisnosti. Tužiteljica navodi da je njezino dugogodišnje korištenje servisa, koje je započelo još u ranom djetinjstvu, izravno pridonijelo razvoju teške depresije i suicidalnih misli.

Odvjetnik tužiteljice u uvodnim je riječima istaknuo kako su kompanije "inženjerski osmislile ovisnost u mozgovima djece" s ciljem ostvarivanja profita. Tijekom izlaganja koristio je rekvizite poput minijaturnih automata za igre na sreću kako bi povukao paralelu između algoritama društvenih mreža i industrije igara na sreću. Tužitelj tvrdi da su interni dokumenti kompanija potvrdili svjesnost o štetnosti njihovih praksi, ali su interesi oglašivača i zadržavanje korisnika stavljeni ispred sigurnosti maloljetnika.

YouTube tvrdi da nije društvena mreža

S druge strane, pravni timovi tuženih korporacija oštro odbacuju sve navode. Odvjetnik YouTubea u svojem je obraćanju poroti naglasio kako taj servis tehnički uopće nije društvena mreža, već platforma za zabavu i edukaciju, uspoređujući je s uslugama poput Netflixa. Prema njegovim riječima, platforma ne pokušava "reprogramirati mozak", već samo nudi sadržaj koji korisnici žele gledati, poput glazbenih spotova ili sportskih sažetaka.

Obrana se dodatno oslanja na medicinsku dokumentaciju tužiteljice, tvrdeći da na više od 10.000 stranica zapisa nema niti jednog dokaza o kliničkoj ovisnosti o YouTubeu. Odvjetnici Mete također su istaknuli kako su njezini psihički problemi uzrokovani drugim životnim okolnostima, uključujući obiteljske traume i vršnjačko nasilje, a ne korištenjem Instagrama. Naglašavaju kako kompanije kontinuirano uvode nove zaštitne mjere za mlade korisnike.

Širi značaj procesa

Ovaj slučaj predstavlja prvi u nizu oglednih procesa koji bi mogli postaviti pravni presedan za više od 1.600 sličnih tužbi diljem Sjedinjenih Američkih Država. Iako su platforme poput TikToka i Snapchata ranije postigle nagodbe u sličnim sporovima, uz neobjavljene iznose plaćenih odšteta, Google i Meta odlučili su se za sudsku borbu. Očekuje se da će tijekom suđenja, koje bi moglo potrajati do osam tjedana, svjedočiti i njihovi šefovi, uključujući Marka Zuckerberga.

Ishod ovog suđenja mogao bi iz temelja promijeniti način na koji tehnološke tvrtke dizajniraju svoje proizvode i upravljaju algoritmima za mlade korisnike. Porota će morati odlučiti jesu li značajke poput beskonačnog skrolanja i automatske reprodukcije štetni dizajnerski izbori ili tek funkcionalnosti modernih digitalnih usluga.