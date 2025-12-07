Zbog pravne zavrzlame OpenAI i Jony Ive moraju zasad odustati od imena "io"

Američki sud potvrdio je privremenu mjeru zabrane kojom se tvrtki OpenAI i novom hardverskom pothvatu Jonyja Ivea onemogućuje korištenje imena io za proizvode slične onima koje planira AI audio startup iyO, prenosi Bloomberg Law. Startup iyO podnio je tužbu ranije ove godine nakon što je najavljeno partnerstvo OpenAI-ja i Iveove nove tvrtke, tvrdeći da je planirani naziv previše sličan njihovom imenu te da se odnosi na srodni hardver pokretan umjetnom inteligencijom.

iyO vs. io

Sudski spisi otkrivaju da su Ive i Sam Altman odabrali ime io još sredinom 2023. godine. Također se navodi da je izvršni direktor iyO-a, Jason Rugolo, početkom 2025. pristupio Altmanu tražeći financiranje za projekt o "budućnosti sučelja čovjek-računalo", no Altman je to odbio navodeći da već radi na nečem konkurentnom. OpenAI je ubrzo nakon prvotne sudske odluke uklonio sporne materijale s weba, u želji da spriječi daljnje kršenje intelektualnog vlasništva, u slučaju da izgube na sudu.

OpenAI je u svoju obranu iznio i da njihov prvi proizvod neće biti nosivi uređaj te da je Rugolo dobrovoljno otkrio detalje o iyO-u predlažući da OpenAI kupi njegovu tvrtku za 200 milijuna dolara. Unatoč tome, okružni sud izdao je privremenu zabranu kojom se OpenAI-ju, Altmanu, Iveu i tvrtki IO Products brani korištenje oznake io u vezi s proizvodima koji se smatraju dovoljno sličnima planiranom "AI zvučnom računalu" tvrtke iyO.

Parnica se tek očekuje

Prizivni sud devetog okruga potvrdio je takvu odluku ovog tjedna. Sud se složio da postoji vjerojatnost zabune između naziva io i iyO te da postoji značajan rizik od tzv. obrnute zabune s obzirom na veličinu OpenAI-ja, što bi moglo nanijeti nepopravljivu štetu brendu i umanjiti mogućnost prikupljanja investicija za projekt iyO. Važno je napomenuti da presuda ne zabranjuje svaku upotrebu imena io, već isključivo marketing i prodaju hardvera sličnog onome koji proizvodi tvrtka sličnog imena.

Slučaj se sada vraća na okružni sud, gdje će se u travnju sljedeće godine održati ročište vezano za preliminarnu zabranu, a očekuje se da će se parnica protegnuti vjerojatno na 2027. i 2028. godinu. Prvi hardverski uređaj tvrtke OpenAI očekuje se na tržištu već sljedeće godine, pa je moguće da se neće smjeti nazivati io, kako su Altman i Ive to vjerojatno zamislili.