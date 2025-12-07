Zbog pravne zavrzlame OpenAI i Jony Ive moraju zasad odustati od imena "io"

Američki prizivni sud potvrdio je privremenu mjeru zabrane kojom se tvrtkama OpenAI i IO Products brani korištenje imena io zbog prevelike sličnosti s brendom startupa iyO, koji se bavi sličnim poslom

Sandro Vrbanus nedjelja, 7. prosinca 2025. u 08:05

Američki sud potvrdio je privremenu mjeru zabrane kojom se tvrtki OpenAI i novom hardverskom pothvatu Jonyja Ivea onemogućuje korištenje imena io za proizvode slične onima koje planira AI audio startup iyO, prenosi Bloomberg Law. Startup iyO podnio je tužbu ranije ove godine nakon što je najavljeno partnerstvo OpenAI-ja i Iveove nove tvrtke, tvrdeći da je planirani naziv previše sličan njihovom imenu te da se odnosi na srodni hardver pokretan umjetnom inteligencijom.

iyO vs. io

Sudski spisi otkrivaju da su Ive i Sam Altman odabrali ime io još sredinom 2023. godine. Također se navodi da je izvršni direktor iyO-a, Jason Rugolo, početkom 2025. pristupio Altmanu tražeći financiranje za projekt o "budućnosti sučelja čovjek-računalo", no Altman je to odbio navodeći da već radi na nečem konkurentnom. OpenAI je ubrzo nakon prvotne sudske odluke uklonio sporne materijale s weba, u želji da spriječi daljnje kršenje intelektualnog vlasništva, u slučaju da izgube na sudu.

OpenAI je u svoju obranu iznio i da njihov prvi proizvod neće biti nosivi uređaj te da je Rugolo dobrovoljno otkrio detalje o iyO-u predlažući da OpenAI kupi njegovu tvrtku za 200 milijuna dolara. Unatoč tome, okružni sud izdao je privremenu zabranu kojom se OpenAI-ju, Altmanu, Iveu i tvrtki IO Products brani korištenje oznake io u vezi s proizvodima koji se smatraju dovoljno sličnima planiranom "AI zvučnom računalu" tvrtke iyO.

Parnica se tek očekuje

Prizivni sud devetog okruga potvrdio je takvu odluku ovog tjedna. Sud se složio da postoji vjerojatnost zabune između naziva io i iyO te da postoji značajan rizik od tzv. obrnute zabune s obzirom na veličinu OpenAI-ja, što bi moglo nanijeti nepopravljivu štetu brendu i umanjiti mogućnost prikupljanja investicija za projekt iyO. Važno je napomenuti da presuda ne zabranjuje svaku upotrebu imena io, već isključivo marketing i prodaju hardvera sličnog onome koji proizvodi tvrtka sličnog imena.

Slučaj se sada vraća na okružni sud, gdje će se u travnju sljedeće godine održati ročište vezano za preliminarnu zabranu, a očekuje se da će se parnica protegnuti vjerojatno na 2027. i 2028. godinu. Prvi hardverski uređaj tvrtke OpenAI očekuje se na tržištu već sljedeće godine, pa je moguće da se neće smjeti nazivati io, kako su Altman i Ive to vjerojatno zamislili.



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi