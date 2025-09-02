Sharkoon SKILLER SGP50 - jednobojne i ilustrirane tekstilne podloge velikog formata

Sharkoonovu novu seriju podloga – SKILLER SGP50 moguće je nabaviti u različitim veličinama i stilovima, od jednobojnih do šarenih sa stilskim ilustracijama

Sharkoon je proširio svoju ponudu podloga novom serijom – SKILLER SGP50. Unutar serije nalaze se podloge različitih veličina i stilova, od jednobojnih za poslovne korisnike i ljubitelje minimalizma, do višebojnih, ukrašenih sa stilskim ilustracijama, koje će više odgovarati ljubiteljima animea i stripova te kućnim korisnicima.

SKILLER SGP50 seriju čine tri modela – SGP50 Black, SGP50 D1 i SGP50 D2. Sva tri modela dolaze u veličinama XL i XXL, osim SGP50 Black modela kojeg je moguće nabaviti i u veličini L. Neovisno o veličini podloge, u sva tri slučaja radi se o podlozi od tekstila sa opšivenim rubovima kako bi se povećala njezina otpornost na habanje.

Najveća podloga, ona oznake XXL, ima dimenzije od 900 x 400 milimetara i težinu od 580 grama. Srednje veliki model (XL) dolazi u dimenzijama od 444 x 355 milimetara (265 g), a najmanji među njima, model (L) u dimenzijama od 355 x 255 milimetara (150 g). Sve podloge imaju super glatku, fino tkanu površinu od vlakana, debljinu od 3,5 milimetara i gumenu bazu koja sprječava pomicanje tijekom korištenja.

Preporučena maloprodajna cijena za SKILLER SGP50 Black (L) iznosi 9,90 €, a za XL i XXL modele (SKILLER SGP Black, D1 i D2) 14,90 € i 24,90 €.