Najpiratiziranija serija godine je HBO-ov The Last of Us

Portal TorrentFreak i ove je godine izradio svoj tradicionalni godišnji pregled serija, koje su tijekom 12 mjeseci najčešće zabilježili kao preuzimane ilegalno, putem torrenta. Oni koji prate zbivanja na piratskoj sceni i općenito TV serije, sjetit će se da je nekoliko godina u nizu ljestvicom dominirala Igra prijestolja. No, kada je ona završila, svake godine televizijski svijet izrodi neki novi hit, koji postaje omiljen gledateljima – kako onima koji sadržaj konzumiraju legalno, tako i onima kojima posezanje u džep nije baš jača strana.

2020. godine tako je najpiratiziranija serija bio The Mandalorian, godinu nakon toga naslijedio ga je Wandavision (oba u Disneyevoj produkciji), da bi lani titulu najčešće ilegalno preuzimane serije ponovno odnio HBO s House of the Dragon. Kako "zmajeva" više nema u produkciji, gledatelji su pronašli novi fantasy koji su tijekom 2023. godine najčešće skidali i gledali – to je The Last of Us, HBO-ova adaptacija popularne videoigre, postapokaliptična drama čija je prva sezona sastavljena od 9 epizoda emitirana početkom godine.

Bez Netflixovih naslova

No, niti Disney ove godine nije bio neokrznut piratskim navikama gledatelja. Osim prvoga, na ljestvici najtraženijih naslova u top 5 nalazi se čak 4 sa streaming platforme Disney+. To su redom The Mandalorian, Loki, Ahsoka i Secret Invasion. Do desetog mjesta na popisu nalazimo i tri serije s platforme Apple TV (Silo, Monarch: Legacy of Monsters i Ted Lasso), dok su Paramount+ i Amazon Prime Video zastupljeni s po jednim naslovom (Tulsa King i Gen V).

Primijetit ćete i da na ovogodišnjoj listi nema najvećeg streaming servisa na svijetu, Netflixa. Je li to zbog toga što njega ionako velik broj korisnika plaća, pa nemaju potrebe za piratiziranjem, ili je pak riječ o slabašnoj produkciji, koja nije zainteresirala dovoljno gledatelja – iz ovih podataka ne možemo zaključiti.

Autori ljestvice napominju da je ona dobivena samo na temelju analize prometa na torrent mreži, koja čini manji dio piratske ponude danas. Velik dio prometa ostvaruje se putem ilegalnih streaming servisa, za koje nije moguće pribaviti podatke o gledanosti.