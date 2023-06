Otkriveno koliko košta vođenje jednog ilegalnog IPTV servisa

Nedavno je objavljeno kako su petorica Britanaca osuđeni na ukupno više od 30 godina zatvora za vođenje naplatnog ilegalnog IPTV servisa Flawless, kojim su, među ostalim, prenosili i utakmice engleske Premier lige. Poduzetni su pirati od 2016. do 2018. godine imali i mrežu zastupnika, koji su pretplate na njihove servis prodavali uz proviziju, a nudili su ih i sami po cijeni od 10 funti na mjesec. Na te su načine u manje od dvije godine prikupili ukupno više od 50.000 pretplatnika, ostvarujući milijune funti u ilegalnim prihodima. Sada smo iz sudskih dokumenata doznali i drugu stranu – koliko troška sa sobom nosi vođenje jedne ovakve masovne piratske usluge.

Prihodi i rashodi pirata

Servis Flawless IPTV imao je na vrhuncu svojeg poslovnog pothvata preko 20 "zaposlenika", a u najboljem mjesecu oko 42.000 pretplatnika. Time su imali prihode od preko 400.000 funti, a i u ostalim boljim mjesecima prihodi su im iznosili preko 300.000 funti, pokazuju dokumenti iz sudskog slučaja, koje je pribavio TorrentFreak.

Od tih ogromnih prihoda vodstvo servisa plaćalo je svoje radnike (podijeljene na osoblje i moderatore), čija je mjesečna naknada bila od 500 pa sve do 5.500 funti na mjesec – ovisno o ukupnim prihodima servisa i, vjerojatno, rezultatima svakog od zaposlenika. Osim tih troškova, Flawless je plaćao i izvore ilegalnih streamova te infrastrukturu.

Dio prijenosa ilegalno su nabavljali sami, a dio kanala preuzimali su od drugih, većih dobavljača ilegalnih TV prijenosa. Trošak te nabave iznosio im je od 250 pa do 2.700 funti na mjesec, po dobavljaču. Za tri do šest servera, koje su mjesečno koristili, plaćali su još više, sve do 14.500 funti mjesečno, samo kako bi njihova ilegalna IPTV usluga ostala dostupnom.

Izračun pokazuje kako je prosječni mjesečni trošak zaposlenika, dobavljača i infrastrukture za Flawless IPTV, tijekom njihovih 22 mjeseca rada, bio 37.200 britanskih funti, odnosno preko 43.000 eura. U istom su razdoblju imali prihode od 4,6 milijuna funti. Ukupnu dobit od oko 3,7 milijuna funti podijelila je petorka, koja je u konačnici i završila iza rešetaka.