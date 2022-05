Talijanska policija oglašavala vlastiti IPTV servis kako bi namamila korisnike u klopku

Italija i njihovi zakoni prilično su strogi kad je riječ o distribuciji, ali i gledanju piratskog sadržaja. Posljednja akcija njihove financijske policije to vrlo zorno prikazuje

U Italiji su, kako znamo otprije, na snazi prilično strogi zakoni kojima se pokušava suzbiti ilegalna distribucija televizijskog sadržaja. Osim onih koji distribuiraju TV kanale bez posjedovanja prava na to, kažnjavaju se i korisnici koji se pretplate na kakav piratski IPTV servis. Optuženi pretplatnici, prema talijanskim zakonima, mogu biti kažnjeni za posjedovanje i korištenje opreme za neovlašteno dekodiranje audiovizualnih sadržaja, ali i "primanje i posjedovanje ukradene imovine". Kazne za to mogu iznositi do 25 tisuća eura, a moguće je da se dočepaju i zatvora.

Nova akcija talijanskih vlasti pokazuje kako se oko prava na distribuciju televizijskog sadržaja zaista ne šale. Naime, njihova policija i financijska policija prošloga su tjedna organizirali veliku akciju hvatanja IPTV pirata u kojoj su zaplijenili ili blokirali preko 500 domena, 150 web stranica, 40 Telegram kanala i preko 300 komada opreme – sve namijenjeno ilegalnom IPTV streamingu.

Lažni jeftini servisi kao mamac

No, tu nisu stali. U očekivanju atraktivnog posljednjeg kola tamošnje nogometne prve lige, Serie A, kao i prošlotjednog finala Konferencijske lige, posebna ekipa financijske policije izradila je vlastite "usluge IPTV-a". Registrirali su stotine imena i webova te ih počeli oglašavati kroz Telegram grupe, neke i s preko 20 tisuća korisnika – sve u želji da namame korisnike na piratluk.

Nudili su im sve redovne zemaljske TV kanale te navedene sportske sadržaje, po cijeni od samo 6 eura. Za tu cijenu, oglašavali su policajci, korisnici će dobiti pristup brojnim TV kanalima na svojim mobitelima, tabletima, televizorima ili računalima.

#GDF Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche ha condotto una nuova indagine per il contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva. Sequestrate 500 risorse web e 40 canali Telegram.#NoiconVoi pic.twitter.com/fyzGaxjgW7 — Guardia di Finanza (@GDF) May 28, 2022

Naravno, ove usluge nisu nudili, već su sve zainteresirane odmah preusmjerili na stranice koje su ih obavijestile o tome da je riječ o ilegalnoj praksi. Naravno, bili su u stanju i pratiti korisnike, njih oko 6.500, koji su imali namjeru pretplatiti se na ovakav IPTV servis. Za sada nije objavljeno kakve kazne čekaju ove "pirate u pokušaju".