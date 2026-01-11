Donald Trump odbacuje mogućnost pomilovanja Sama Bankman-Frieda

Unatoč svojim stavovima koji idu u prilog kriptovalutama, američki predsjednik izjavio je da neće intervenirati u slučaj bivšeg šefa FTX-a koji služi 25-godišnju kaznu, unatoč naporima njegove obitelji

Američki predsjednik Donald Trump izričito je odbacio mogućnost pomilovanja Sama Bankmana-Frieda, osnivača propale mjenjačnice kriptovaluta FTX, koji trenutno služi 25-godišnju zatvorsku kaznu zbog prijevare i urote. U opsežnom intervjuu za New York Times prije nekoliko dana, Trump je naglasio da ne namjerava iskoristiti svoje predsjedničke ovlasti kako bi oslobodio bivšeg kripto mogula, čime je prekinuo višemjesečna nagađanja unutar kriptozajednice.

Politička pozadina pomilovanja

Iako su se posljednjih mjeseci pojavile informacije o tome da su roditelji osuđenog poduzetnika istraživali razne kanale za lobiranje kod predsjednika, kako bi pokušali osigurali pomilovanje, Trumpov tim nije ostvario izravne kontakte s njima niti je notorni SBF uvršten na aktualni popis kandidata za pomilovanje. ​Ova informacija dolazi u trenutku kada Bankman-Fried, koji je osuđen u ožujku 2024. zbog krađe milijardi dolara sredstava klijenata, i dalje pokušava osporiti presudu putem žalbenog postupka.

Predsjednik je u intervjuu povukao jasnu liniju između ovog slučaja i drugih nedavnih sličnih situacija, istaknuvši da, za razliku od ostalih procesa koje smatra politički motiviranima (recimo slučaj Binanceovog CZ-a ili osnivača Silk Roada Rossa Ulbrichta), Bankman-Frieda ne vidi kao žrtvu politizacije pravosuđa.

​Analitičari ipak ističu da je Bankman-Friedova situacija dodatno otežana njegovom političkom prošlošću, budući da je bio veliki donator Demokratske stranke, što ga politički distancira od trenutačne administracije. S Trumpovim sada jasnim negativnim stavom, jedini preostali put do prijevremene slobode za posrnulog osnivača FTX-a ostaju redovni sudski procesi, uključujući potencijalno obraćanje Vrhovnom sudu ako niži sudovi odbace njegove žalbe.