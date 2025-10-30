Pomagačica u slučaju pljačke Bitfinexa javila se sa slobode

Heather "Razzlekhan" Morgan, suučesnica u hakiranju i pljačkanju kriptomjenjačnice Bitfinex, dobila je prijevremeni otpust iz zatvora. Iako okolnosti pomilovanja nisu objavljene, ona se očito dobro zabavlja

Heather Morgan, kontroverzna umjetnica i glazbenica, osuđena zbog "pranja" gotovo 120.000 bitcoina ukradenih kriptomjenjačnici Bitfinex 2016. godine, javila se na društvenim mrežama ovih dana tvrdeći da je slobodna. Morgan, poznata i pod umjetničkim imenom "Razzlekhan", u svojem prvom videu od izlaska, objavljenome na društvenoj mreži X 22. listopada, zahvalila je predsjedniku Donaldu Trumpu što joj je "skratio 18-mjesečnu kaznu". Nedugo zatim najavila je i da će uskoro izdati novu glazbu, na veselje svih četvero svojih fanova.

Morgan je na X-u navela da je puštena "prije otprilike mjesec dana", nakon što je odslužila više od osam mjeseci jednoipolgodišnje kazne, a kaže da je tomu tako upravo zahvaljujući Trumpu. Malo koga bi takav rasplet događaja čudio, budući da je američki predsjednik posljednjih godina sklon kriptovalutama (da ne kažemo i kriptokriminalcima), pa je nedavno pomilovao i osuđenog osnivača Binancea.

I dalje je pod nadzorom

Međutim, službeni podaci pokazuju da je Morganova i dalje pod nadzorom vlasti, tj. da je prebačena u rehabilitacijski program za zatvorenike. Isto tako iz Bijele kuće su potvrdili da predsjednik nije imao ništa s njezinim ranijim otpuštanjem na uvjetnu slobodu. Prema dostupnim informacijama ona je prebačena u poluotvorenu instituciju u Sacramentu, gdje provodi posljednje mjesece rehabilitacije i priprema se za reintegraciju u društvo. Njezin službeni datum izlaska na slobodu i dalje je 12. siječnja 2026. godine, a moguće je da ju je ured u Sacramentu pustio i u kućni pritvor.

Neovisno o tome gdje se nalazi, Razzlekhan je aktivna na društvenim mrežama, objavila je i video iz kade u kojem se naga krevelji i govori o tome da je na slobodi zahvaljujući Trumpu, no taj zapis (zbog očuvanja vašeg mentalnog zdravlja) ovdje nećemo prenijeti.

O hakiranju Bitfinexa Netflix je lani objavio i dokumentarac, koji je javnost vidjela istodobno s odlaskom Morganove i njezinog partnera Ilye Lichtensteina u zatvor. On je osuđen na pet godina zatvora.