Nova akcija USKOK-a zbog ilegalnog IPTV-a

Iz Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) obavijestili su jutros da se provode uhićenja i dokazne radnje po njihovom nalogu, a provode ga Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Uhićenja diljem zemlje

Navedene radnje provode se na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba, za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Neslužbeno, riječ je o uhićenjima zbog prodaje ilegalnih paketa IPTV televizije, doznaje Index.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Ovo nije prva akcija USKOK-a u Hrvatskoj vezana za ilegalne IPTV servise. Prošle godine u ovo doba provedena je slična akcija, u kojoj je, uz potporu Eurojusta i Europola, pokrenuta istraga zbog sumnje na zločinačko udruživanje i pribavljanje višemilijunske protupravne imovinske koristi. Tada je 13 hrvatskih državljana osumnjičeno za stjecanje značajne nepripadne imovinske koristi omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa TV sadržaja i filmova. Prodajom pretplata u vrijednosti od 10 do 15 eura mjesečno priskrbili su si oko 6 milijuna eura. Detalje ovogodišnje akcije još čekamo.