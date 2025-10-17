Ovotjedna akcija protiv IPTV pirata bila usmjerena na ekipu uhićenu i lani

USKOK je objavio detalje zbog kojih se ponovno u proširenoj optužnici sumnjiči 12 hrvatskih državljana, koji su prodavali pretplate na ilegalne televizijske servise i tako nezakonito pribavili oko 6 milijuna eura

Ovoga tjedna Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) je proveo akciju u kojoj je uhićeno ukupno 13 osoba, od čega je 12 hrvatskih državljana te jedan koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Italije. Nakon uhićenja i ispitivanja objavljeni su i detalji te najavljeno proširenje optužnice protiv njih – a svi su pod sumnjom na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare te kršenja autorskih prava. Ispostavilo se da je riječ o skupini koja je bila predmet istrage USKOK-a i prošle godine, a u nastavku su objavljeni detalji iz proširene istrage i optužnice.

Zločinačko udruženje

Za njih se osnovano sumnja da su se u razdoblju od siječnja 2020. do studenoga 2024. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje s ciljem pribavljanja nepripadne imovinske koristi "omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa televizijskog sadržaja i pohranjenih filmskih sadržaja koji su zaštićeni kao autorsko djelo". Drugim riječima, prodavali su usluge piratskih IPTV servisa i omogućavali korisnicima gledanje raznih sadržaja zaštićenih autorskim pravima.

Naknade za njihove usluge iznosile su između 10 i 15 eura mjesečno, odnosno 80 do 200 eura godišnje po korisniku. Kako dalje piše USKOK "okrivljenici su, sukladno dogovoru, poduzimali radnje u vidu nabave prijemnika, instaliranja mrežne aplikacije, pronalaska novih preprodavača, održavanja mrežnih poslužitelja, naplaćivanja mjesečne, odnosno godišnje naknade za pristup tim sadržajima i administriranja virtualne videoteke" – vodili su, dakle, dobro organizirani "biznis" s ilegalnim IPTV pretplatama.

Zaradili 6 milijuna eura

Jedan od okrivljenika je zakupljivao mrežni prostor u vlasništvu stranih trgovačkih društava na koji je neovlašteno usmjeravao prijenose televizijskog sadržaja te pohranjivao filmske sadržaje u virtualnu videoteku, dok je više ostalih sudionika zločinačkog udruženja omogućavalo pristup korisnicima, naplaćivali naknade, dio novca zadržavali za sebe, a ostatak prosljeđivali organizatorima.

Na opisani način okrivljenici su, u sastavu zločinačkog udruženja, pribavili imovinsku korist u iznosu od najmanje 5.985.486,93 eura (iznos je to koji je bio poznat od lani), koju su sukladno njihovim zaduženjima i ulogama međusobno dijelili. Pritom su nositelje autorskih i srodnih prava oštetili za najmanje 1.916.000 eura. Kao oštećenici tada su se spominjali B net, Max TV, Max sport, Total TV i Arenasport, među ostalima.

Optuženici, međutim, ovog puta neće ići u pritvor – nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove, kaže USKOK. Dio ovog lanca ilegalne distribucije otkriven je lani, a na temelju novih dokaza ovog su tjedna provedene nove pravosudne radnje.