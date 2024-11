USKOK diljem Hrvatske uhitio niz prodavatelja ilegalnih IPTV usluga

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) ovog je jutra započeo s uhićenjima u pet hrvatskih županija, a sve je povezano s ilegalnom prodajom televizijskih kanala. Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje po nalogu USKOK-a provode Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Međunarodna akcija

Navedene radnje se u Hrvatskoj provode na području više policijskih uprava (splitsko-dalmatinske, zagrebačke, primorsko-goranske, požeško-slavonske i istarske). Obuhvaćeno je više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, stoji u priopćenju.

Dokazne radnje se osim u Hrvatskoj provode i u više drugih država u sklopu međunarodne koordinirane akcije.

N1 z izvora bliskih ovom slučaju doznaje da je riječ o uhićenjima povezanima s prodajom internetske televizije. Na meti istražitelja su tvrtke koje su prodavale internetske televizijske pakete s po 400 programa. Tvrtke su iz više županija pa je zato i akcija proširena na sve njih.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, pa će više informacija biti objavljeno naknadno. "Radimo s Europolom, a šteta je oko dva milijuna eura. Uključene su Velika Britanija, Italija i Francuska", izjavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. U akciji je navodno uhićeno 13 osoba.

Popularan oblik piratstva

Ilegalno gledanje IPTV kanala značajno je dobilo na popularnosti posljednjih godina, kako se počela širiti dostupnost raznih digitalnih streaming servisa. Tome je kumovalo i njihovo poskupljenje, kao i činjenica da se različiti sportski sadržaji nalaze u ponudama različitih operatera – pa je za legalno gledanje široke ponude filmova, serija, televizijskog programa i sporta potrebno plaćati visoke iznose mjesečnih pretplata.

Tu su tržišnu "priliku", kako u svijetu tako i kod nas, iskoristili mnogi ilegalni IPTV servisi, koji mahom nude više stotina TV programa i vrlo bogat katalog sadržaja dostupnoga na zahtjev, po relativno niskim mjesečnim cijenama. Kvaliteta slike i same usluge nije na najvišoj razini, riječ je o ilegalnom emitiranju tuđeg sadržaja bez dozvola, no brojnim gledateljima sve to je manje bitno, jer imaju "sve na jednom mjestu" i pritom ne plaćaju previše.

Prema istraživanju antipiratskog udruženja AAPA, provedenoga prije dvije godine, čak oko 100.000 hrvatskih građana gleda ilegalni IPTV, za što prosječno plaćaju po 50-ak eura godišnje, odnosno tek oko 5 eura na mjesec.